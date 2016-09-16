АукцЫон «На Солнце»

Исполнитель: АукцЫон, Название: «На Солнце», Стиль: авант-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Луна и Солнце не враждуют на небе — и теперь я могу их понять». Давно известно, что, при желании, из обширного наследия Бориса Гребенщикова можно найти цитаты абсолютно на все случаи жизни. Вот и новый альбом «АукЦыона» легко описать приведенными словами из «Капитана Воронина». Тут же вспоминается и идиллическое оформление «Равноденствия», и древнерусские лубки с иконами, где одновременно появляются оба небесных тела.

Впрочем, «На Солнце» речь идет скорее, не о появлении, а об исчезновении. Гребенщиковского умиротворения и всеединства здесь искать уж точно не стоит. Достаточно поднести к свету девственно белую обложку делюксового издания альбома, как на ней проявится картинка, но потом-то изображение всё равно канет в Лету. Аналогичным образом исчезает и персонаж песни «Пропал»: вроде бы и обнаружен рыбаками, и даже подает признаки жизни, но себе уж не принадлежит, да и имя получил другое, странное, небывалое - «Солнце светит».

Сынок из одноименной песни под тяжелый упругий аккомпанемент покидает дом безвозвратно, опредмечиваясь — превращаясь в вино (к которому, вероятно, имел особенное пристрастие). Его примеру следует и сестра, обращаясь в тень. Описанные метаморфозы подытожены суровым резюме: «Расти, расти без радости, не уходи от старости, лети, лети без жалости».

«Я сам себе и небо и Луна — сам себе я!» - декларировалось «АукцЫоном» в хрестоматийной «Дороге». В «На Солнце» герой полностью утрачивает самоидентификацию, а вместе с ней — и «тотемные» астрономические объекты. Целый мир тает, но провожают его с размахом — то под вселенский вальс («На Солнце»), то — внезапно — в экстремальной манере Александра Ф. Скляра («Чайки»), то в свободных авангардных импровизациях. Редкая песня ограничивается семиминутным хронометражем. При таких исходных данных не то, что до середины Днепра долететь не проблема, но и «к одной звезде, к другой звезде» - как на соседнюю станцию метро прибыть. Лишь бы плыть. Вот только возвращаться потом будет уже некуда...