Симфонический оркестр RockestraLive открыл концертный сезон новой рок-программой

Кроссовер — смешение классической и популярной музыки — сейчас как никогда находится на вершине своей популярности.

Артисты совершенно разных музыкальных жанров пытаются сотрудничать с академическими музыкантами. И проект, подобный московскому RockestraLive, должен был появиться рано или поздно. Идея лежала на поверхности.

Но если в Европе появлением подобного рода проекта мало кого удивишь, там кроссовер уже давно популярен, и многие академические музыканты сочтут за честь принять участие в коллаборации с популярным артистом, то для России — это можно считать уникальным явлением. Хотя бы, потому что у нас кроссовер считают музыкой «для неудачников» из классической сферы.

Но, так или иначе, на выходе решение принимает публика и с ее мнением нельзя не считаться.

Симфонический оркестр, играющий оркестровые кавер-версии самых известных и популярных рок-хитов. Только музыка, никаких трибьют-групп или вокалистов. Проект RockestraLive появился всего лишь год назад, но уже успел завоевать сердца меломанов настолько, чтобы осмелиться отправиться в полномасштабный тур по России.

Случайно наткнувшись на видеозаписи с концертов RockestraLive в Сети, мы заинтересовались данным проектом. В особенности, стало интересно, как же публика реагирует на подобного рода концерты, которые проводятся в самых обычных клубах со «стоячим» партером, а не в концертных залах.

Подходящий случай, познакомиться с проектом поближе, предоставился 11 сентября, когда RockestraLive представляли в столичном клубе Red новую концертную программу.

Придя в клуб где-то за час до концерта, мы поначалу не впечатлились количеством ожидающей публики. Одинокие зрители вальяжно расселись на приступках танцпартера. Однако ближе к заявленному началу концерта народа значительно прибавилось. Основной контингент зрителей составлял 20+. Были и те, кто пришли семьями, включая самых маленьких ценителей музыки.

Сказать, что был аншлаг, нельзя, но заполненность клуба на 80-90 процентов не могла не впечатлить.

Программа концерта была разделена на две части — Британскую классику и Американскую альтернативу. Самые яркие хиты Nirvana, Linkin Park, Korn, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Muse, Radiohead, Queen, Coldplay, Blur и многих других групп. Какие вокалисты? Они оказались совершенно не нужны, их отлично заменял зал, пропевая знакомые слова. А оркестр самозабвенно играл.

И феномен этого проекта прост до безобразия. Молодые музыканты оркестра, им просто близка музыка, которую они играют. И они просто ловят кайф, играя любимые мелодии со сцены. А искренность всегда подкупает зрителя, который отвечает полной взаимностью, создавая ту самую, уникальную атмосферу концерта.

Зритель в большинстве своем не будет вдаваться в тонкости исполнительского мастерства. Не за тем он пришел сюда. Ему важна «душа музыки», которую можно сохранить лишь искренне любя то, что играешь. В кроссовер-концертах с большим академическим оркестром дирижер может своей энергетикой и харизмой «заставить» полюбить музыку, что оркестр должен исполнять. Однако сей эффект кратковременен, и публика все равно будет тянуться к тому, чья душа «горит». В RockestraLive «горит» весь оркестр, что не проходит незамеченным и «заставляет» публику возвращаться на их концерты снова и снова.

Будет интересно понаблюдать за тем, как будет развиваться история RockestraLive в ближайшие годы. Они уже нашли свою нишу на отечественной музыкальной сцене, но смогут ли они ее удержать и стать «именем» - покажет лишь время.

Фото - Наталья Ступникова