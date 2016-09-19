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Анна Нетребко дебютирует на сцене Большого театра в новом сезоне

09:51 19.09.2016
Анна Нетребко. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Анна Нетребко. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Популярная оперная певица Анна Нетребко дебютирует на сцене Большого театра в новом театральном сезоне.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ГАБТа Владимира Урина, первый спектакль с участие Нетребко состоится 16 октября. Артистка будет исполнять ведущую партию в опере Пучинни «Манон Леско» в постановке Адольфа Шапиро.

«Мы специально создавали эту работу с участием Нетребко. Она будет петь три спектакля. Премьера оперы состоится 16 октярбя», - сказал Урин.

Несмотря на всемирную популярность Анны Нетребко, певица до сих пор еще ни разу не выступала в репертуарных спектаклях ГАБТа.

После победы на конкурсе имени Михаила Глинки Нетребко была приглашена в труппу Мариинского театра, быстро став одной из ведущих солисток. В 2002 году она произвела фурор на Зальцбургском фестивале, после чего ее стали считать звездой международного масштаба. Анна Нетребко выступала на ведущих оперных сценах мира. На сегодняшний день она считается одной из самых титулованных лирико-колоратурных сопрано мира. 

Темы: Большой театр, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире классической музыки
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19.09.2016, 11:31
Татьяна Алексеевна

Желаю Анне Нетребко УДАЧНО выступить на сцене Большого!
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