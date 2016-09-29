Азиза выложила всю правду об убийстве Талькова

Шестого октября исполнится ровно 25 лет с момента убийства и горя Талькова

Часто в преддверии скорбной даты начинают всплывать новые подробности этого трагического события. Много шуму наделал подполковник в отставке, некто Сергей Валерьев, заявивший, что Талькова, якобы, застрелил телохранитель Азизы Игорь Малахов, а не официально признанный виновным директор певца Игорь Шляфман. Все точки над i расставил Олег Блинов, который в те годы возглавлял следственную часть прокуратуры Санкт-Петербурга и расследовал убийство Игоря Талькова.

В интервью «КП» Блинов заявил, что знать не знает никакого Валерьева. «Я работал по этому делу вместе со следователем Валерием Борисовичем Зубаревым, - говорит он. - И установил, что роковой выстрел сделал Шляфман. Кто бы что ни утверждал, я знаю: это не преступление, а несчастный случай, обычная мужская дурость. Когда во время потасовки револьвер Малахова оказался в руках Шляфмана, он начал дрожащими руками нажимать на спусковой крючок, не проверив, есть там патроны или нет. И дощелкался...»

По словам Блинова, Малахов не мог стрелять в Талькова физически, поскольку в момент убийства был схвачен и блокирован охранниками певца. «В таком положении (находясь фактически напротив Талькова) мог стрелять только Шляфман! - уверен Блинов. - Это доказала экспертиза. Тальков видел направленное на него оружие, пытался его отвести, но пуля пробила сначала его ладонь, а потом и сердце... Меня интересовали позы и расположение людей во время стычки. И я дополнительно обратился в военно-медицинскую академию, где провели серьезное исследование. Опытные эксперты все по полочкам разложили. Картина убийства воссоздана рисунками, фотографиями - в те времена компьютеров у нас не было. Если бы была малейшая ложь, она бы сразу выскочила. Все это отражено в материалах дела».

По словам Блинова, Шляфман подался в бега, чтобы не оказаться крайним: «Шляфман отбыл в Ужгород, как мне помнится, и оттуда потихоньку выехал в Израиль. Я поехал за ним, нашел-таки его. Прибежал к своему куратору в консульстве России в Израиле: «Дайте мне машину, я его поймаю и привезу!» Мне было сказано: «Мы тут сидим, налаживаем дипломатические отношения с Израилем, а ты возьмешь и своими действиями все порушишь?» Мне даже не дали допросить Шляфмана. Такие времена были... Мы не думали, что Шляфман уедет. Это был вопрос доверия. Когда Тальков умер, друзья и родственники певца попросили нас отпустить их на похороны (в Москву. - Ред.). Мол, не переживайте, мы вернемся. Но потом отказывались, не приезжали в Петербург. Если бы Игорь Тальков не был такой известной фигурой, я бы просто всех участников конфликта в камеру посадил и получил развернутые признательные показания».

Тем не менее, блинов все же добился, чтобы Малахов понес наказание за незаконное хранение оружия. «Хотя сделать это было непросто. Во-первых, основной улики - оружия, из которого убили Талькова, - нет. Мы выяснили, что из рук Шляфмана револьвер попал к Азизе, а она передала оружие Малахову. Тот разобрал его и выкинул (предварительно он спрятал пистолет в сливном бачке туалета в «Юбилейном». - Ред.). Малахов не местный, и в ходе следственного эксперимента он не смог вспомнить, в какой именно канал Петербурга швырнул оружие. Любопытная деталь - я об этом никому еще не рассказывал. В Москве есть Севастопольский суд. Там хранилось уголовное дело в отношении Малахова. Как оказалось, он был осужден за тяжкое преступление (грабеж и разбой), но почему-то не стал отбывать наказание. Об этом мне рассказали в суде. У Малахова, видимо, был серьезный покровитель. Получается, что во время стычки с Тальковым Малахов должен был отбывать наказание».

В передаче «Прямой эфир» поделилась своими воспоминаниями о том роковом дне и Азиза. «Услышав крики, грохот и выстрелы, я, еще не переодевшись, в шляпе и куртке выбегаю в коридор и вижу картину: лежит Игорь Малахов, вокруг него трое или четверо ребят, и у него из головы фонтаном хлещет кровь, - приводит ее слова «СтарХит». - Как потом оказалось, его кто-то сильно ударил по голове. Увидев эту ситуацию, как любящая женщина и мать нашего будущего ребенка, я побежала и грудью упала на него. Я закрываю его кровоточащую голову курткой. Его начали пинать, и в этот момент кто-то, это был Валера Шляфман, и он пнул меня в живот. Я взвыла. Он бил по Игорю Малахову и случайно ударил в меня. «Я подняла глаза и увидела Шляфмана. А он, увидев меня, побежал в гримерную свою. Я рванула за ним. Я смотрю, он бежит с пистолетом в руке. Он забегает туда, а девочки, которые там были, держут дверь, чтобы я не могла туда прорваться. Я эту дверь вышибаю, забегаю, а он уже около туалетного бочка. А пистолет уже там лежит! Я достаю этот пистолет, выхожу с ним из гримерки. Ко мне подходит Эля, мой директор, и говорит: «Азиза, а что ты несешь?» И я ей передаю пистолет, потому что нахожусь в состоянии шока».