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Виолончелист Родулгин передаст инструмент работы Страдивари государству

12:10 30.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Знаменитый виолончелист, художественный руководитель Дома музыки в Санкт-Петербурге Сергей Ролдугин передаст в государственную собственность виолончель работы Страдивари после окончания своей музыкальной карьеры, сообщает РИА Новости.

Ролдугин является владельцем виолончели «Стюарт», которая была изготовлена именитым мастером Антонио Страдивари в 1732 году. Ее первым владельцем в 1807 году стал прусский император Фридрих. До 1926 года инструментом владела компания W.E. Hill & Sons. С 1979 года владельцы виолончели неизвестны, а в 2012 году она была продана анонимному владельцу.

С какого года обладателем этой уникальной виолончели является Ролдугин — не сообщается. По словам музыканта, она была приобретена на деньги спонсоров, но ее владельцем является он, а не Дом музыки.

Ролдугин не сообщает, где хранится инструмент. «Благотворителей не называю, где хранится, не говорю. Установлена бешеная охрана, каждое утро, когда прихожу заниматься с инструментом, оповещаю охранные структуры, что я его взял и верну», - рассказал он.

Музыкант отметил, что серьезные криминальные структуры не зарятся на подобные инструменты, потому что они легко узнаваемы на рынках.

«Я пока сам играю на этом Страдивари, а когда перестану играть, его передадут кому-то из молодых ребят», - резюмировал виолончелист, добавив, что когда выступал недавно с этим инструментом, некоторые журналисты решили, что он играет на подержанном инструменте.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 12:43
Интересно

на каких таких полных идиотов рассчитан этот дешёвый цирк? Обидно, что нас считают дебилами. ...
30.09.2016, 12:36
Ну

шо тут сказать.. ну святой ведь человек, последнюю скрЫпочку и то отдал.. всё для любимого народа, последнюю рубаху. Плаху!
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