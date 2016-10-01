Пять лучших песен о гибельности абортов

Новость о том, что Патриарх Кирилл поставил подпись под петицией с призывом запретить аборты в России, вызвала большой резонанс

Икона «Плач Христа об убиенных во чреве»

Одно время в моде были всевозможные рок-фестивали, направленные против чего-то. Чаще всего всерьез эти мероприятия принимать было довольно сложно, потому что «рок против наркотиков», «против алкоголя» и даже «против террора» зачастую вопринимались как синонимы выражения «Пчелы против меда». Пожалуй, единственное, против чего стоило бы публично высказываться нашим музыкальным властителям дум, это аборты. Собственно, многие музыканты оставили по этой теме талантливые песни с правильно расставленными акцентами. Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких треков.

1. Сектор Газа «Аборт или роды». Ранний «Сектор Газа» очень убедительно высказывался по социально-бытовым проблемам. Многих подкупал ракурс который выбирал Юрий «Хой» Клинских: не поучать, использовать доходчивый язык, запоминающиеся сюжеты и остроумные наблюдения. Всегда к месту оказывались у «Сектора» и цитаты из чужих песен. Например, «Аборт или роды» написана как бы поверх песни «Арии» «Воля и разум». Благодары этому и вывод был предельно ясен: аборт — это воля, а роды — разум, каждый выбирает по себе, но вообще до этой дилеммы дело лучше не доводить.

2. Коррозия Металла «Адский аборт». «Коррозия Металла» первой в нашей стране придумывала смешивать предельно брутальную тяжелую музыку с пародийными кровавыми текстами. Торжеством метода стал альбом 1992 года «Садизм», приобретший невероятную популярность. Сказочные сюжеты о «Дьявольском контракте» и «Кровавой Мэри трудно было воспринимать всерьез. Они не тянули даже на детские страшилки были рассчитаны на людей с изрядным чувством юмора.

Другое дело - «Адский аборт», фраза из которой дала название всему альбому. В интервью лидер «Коррозии» Сергей «Паук» Троицкий не раз подчеркивал, что здесь выражена реальная позиция музыкантов по поводу насильственного прерывания беременности. Аборт в песне описан как кровавая мистерия, и мать, убившую ребенка, ждет вечная кара в аду:

Наркоз идет по трубам,

Ты встретишься в аду

С кровавым эмбрионом,

Зарезанным в гробу.

Забавно, что обложка альбома чем-то напоминает надгробие видного акушера-гинеколога Леонида Персианинова, спасшего сотни младенческих жизней и похороненного на Новодевичьем кладбище.

3. Деникин Спирт «Аборт». Музыканты тульской группы «Деникин Спирт» оценивают аборт с православных позиций и называют вещи своими именами: «Вы дитё родное отдали под нож»! Песня пробирает до мозга костей. Особенно, когда почти в былинном духе вокалист коллектива Анатолий Прокопец выносит приговор несостоявшимся матерям, лицемерно пытающихся замолить тяжкий грех: «Не носите девки золотых крестов — не отмыть вам крови с длинных подолов».

4. Otto Dix «Немой крик». А вот песня от лица нерожденного ребенка. Предоставим слово лидеру дарк-вейвоой группы Otto Dix Михаэлю Драу, написавшему эту потрясающую вещь и вставившему туда цитату из иоанна Златоуста: «Несмотря ни на что, многие люди считают, что у нас созидательная музыка. Хотя это является готикой, присутствуют слезы и розы, но к нам постоянно подходят люди и говорят, что мы им вернули веру в жизнь и творчество. А некоторые вообще признаются, что мы своей музыкой спасли им жизнь. Конечно, в основном это молодые девочки с пубертатным кризисом. Нам многие говорили, что после песни «Немой крик» они решили оставить своего ребенка. Были и такие, кто рассказывал, что их подружка послушала эту песню, расплакалась и решила рожать. Возможно, мы действительно спасли несколько жизней. Песня эта была написана после поразившей нас передачи, которая называлась «Безмолвный крик». Там очень натуралистично, в духе советского трэша, раскрывали тему, связанную с абортами. Мари Слип (клавишник Otto Dix — ред.). очень проникся, дал мне посмотреть, я тоже проникся, а после получилась такая песня».

5. Светлана Копылова «Исповедь нерожденного ребенка». От лица нерожденного ребенка написала свою песню и исполнительница православных романсов и притч Светлана Копылова. Абортам она также посвятила песню «Не убий», написанную от лица умирающей старухи, которая лишь под конец жизни поняла, за что все эти муки ей посланы за грех детоубийства.

Напомним, что 27 сентября вышло обращение, авторы которого предлагают запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности и противозачаточные средства, обладающие абортивным действием. В тексте обращения (согласованного с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства) говорится следующее: «Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения». Основной упор в документе делается на необходимости вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС)

Несмотря на то, что в документе не идет речи о запрете искусственного прерывания беременности в России вообще, в СМИ и блогах сразу же прокатилась волна возмущения. Нашей же задачей было показать, что проблема назрела не вчера, и есть другая сторона медали.