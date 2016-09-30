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Певица Lady GaGa станет участницей Super Bowl 2017

14:19 30.09.2016
Lady GaGa. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Lady GaGa. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Популярная певица Lady GaGa объявила о своем участии в престижном спортивном мероприятии США Super Bowl (Супербоул). Об этом артистка написала в своих социальных сетях.

«Это не иллюзия и все слухи — правда. В этом году Супербоул принадлежит Гаге», - написала певица.

Ранее сообщалось, что гостьей Супербоула 2017 года может стать британская певица Адель. Однако сама артистка опровергла эти слухи, добавив, правда, что у нее и правда спрашивали о подобном организаторы мероприятия. В свою очередь сами организаторы заявляли, что интересовались о возможном участии в Супербоуле у ряда артистов, однако окончательный выбор и предложение никому сделано не было.

Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США. Выступление на этом мероприятии считается очень престижным для артистов. За всю историю мероприятия там выступали такие звезды, как Мадонна, Майкл Джексон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, The Rolling Stones. В 2016 году на Супербоуле выступили Бейонсе, Бруно Марс и Coldplay.

51-й Супербоул пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Хьюстоне. Сама же Lady GaGa сейчас готовится к выпуску своего пятого полноформатного студийного альбома «Joanne». 9 сентября публике был представлен первый сингл грядущего лонгплея - «Perfect Illusion». Релиз пластинки намечен на 21 октября текущего года.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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