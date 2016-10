Скончался выдающийся британский дирижер Невилл Марринер

В Великобритании на 93-м году жизни скончался один из самых знаменитых дирижеров мира Невилл Марринер, пишет The Guardian.

Кончину маэстро подтвердили представители Academy of St Martin in the Fields, музыкальной академии, основателем которой являлся Марринер. Музыкант скончался в своем доме от естественных причин в ночь на 2 октября.

Невилл Марринер родился 15 апреля 1924 года в Линкольне. Он начал свой творческий путь как скрипач, играя в струнном квартете, который позже вошел в состав Лондонского симфонического оркестра. Позже он создал собственный камерный оркестр, в который вошли лучшие музыканты Лондона. Который позже и получил название в честь Церкви святого Мартина в полях на Трафальгарской площади Лондона.

В конце 1960-х годов, после окончания учебы в США, он основал Лос-Анджелесский камерный оркестр. Одновременно он развивал и расширял размер и репертуар своего оркестра святого Мартина в Лондоне. Одной из самых знаменитых работ Марринера стала запись саундрека к оскароносному фильму режиссера Милоша Формана «Амадей» (1984), который является биографией Моцарта. Этот саундрек разошелся тиражом 6,5 миллионов копий.

Марринер сотрудничал с ведущими оркестрами и музыкантами мира, такими Артуро Тосканини, Леопольд Стоковский, Пьер Монтё, Герберт фон Караян и другими. В 2014 году 90-летний Марринер стал самым возрастным дирижером, выступившим на ежегодном лондонском фестивале классической музыки Proms.