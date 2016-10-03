«Любэ» и Ансамбль им. Александрова записали гимн сухопутных войск

Российская группа «Любэ» совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова записали первый гимн сухопутных войск РФ, сообщает «Комсомольская правда».

По словам лидера «Любэ» Николая Расторгуева, идея создания гимна принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину, а в работе над текстом принимал участие также Министр обороны Сергей Шойгу.

«Основной текст написал Александр Шаганов, потом его дополнил Юрий Гладкевич. Но мы долго и много согласовывали текст с Министерством обороны. Каждое слово. Давно такой работы не было», - рассказал Игорь Матвиенко, который написал музыку к гимну.

Продюсер рассказал, что из Минобороны им для текста прислали ключевые слова, которые обязательно должны были быть в тексте песни. Сам гимн получил название «Вперед пехота».

Композиция была представлена в минувшую субботу, 1 октября, в День Сухопутных войск.