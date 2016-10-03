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«Любэ» и Ансамбль им. Александрова записали гимн сухопутных войск

13:44 3.10.2016
Стоп-кадр с YouTube
Стоп-кадр с YouTube

Российская группа «Любэ» совместно с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова записали первый гимн сухопутных войск РФ, сообщает «Комсомольская правда».

По словам лидера «Любэ» Николая Расторгуева, идея создания гимна принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину, а в работе над текстом принимал участие также Министр обороны Сергей Шойгу.

«Основной текст написал Александр Шаганов, потом его дополнил Юрий Гладкевич. Но мы долго и много согласовывали текст с Министерством обороны. Каждое слово. Давно такой работы не было», - рассказал Игорь Матвиенко, который написал музыку к гимну.

Продюсер рассказал, что из Минобороны им для текста прислали ключевые слова, которые обязательно должны были быть в тексте песни. Сам гимн получил название «Вперед пехота».

Композиция была представлена в минувшую субботу, 1 октября, в День Сухопутных войск. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 18:01
Algol - народные

Те же народные песни можно облечь в поп . музыку
Золотое кольцо - это примитив Не то.
Хотя есть то же отличные "Когда б имел златые горы."
Но это не совсем правило их.
Так что поле деятельности широкое - если хотят рекламировать Россию . а так если ничего не выйдет - будет только ограниченное и внутреннее потребление . А жаль. у этого ансамбля база как техническая так и знаний есть . Не будет использована на благо ( в смысле всех а не только ограниченному количеству людей)
Пример удачного рекламирования гос. интересов . Швеция.
А там то не не англоязычные ведь.. )))))))))))))
03.10.2016, 17:10
Algoi - по варианту

Сейчас вроде с Yanni можно было связаться им и продумать
У него вроде пауза .....немногого затягивается....
Можно даже с Джефом Линном - попробовать выяснить
Его последний альбом характеризуется насыщенным и плотным звуком.
Не все звуковые карты могут проиграть достойно. - плотный звук потому что.
Под этот оркестр может тоже подойти
Может чуть полегче.
Будет самый раз
03.10.2016, 16:55
Ося

Самая пехотная солдатская песня "Соловей - пташечка":
"Эй, соловей, соловей, пташечка, Канареечка жалобно поет. Эй, раз! Эй, два! Горе — не беда, Канареечка жалобно поет." - народная, между прочим... и ходить под неё маршем (не парадным) сподобно...
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