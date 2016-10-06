Десять пророческих песен Игоря Талькова

Шестого октября исполнилось 25 лет со дня убийства Игоря Талькова, а его песни написаны как будто вчера

Игорь Тальков в фильме «За последней чертой». Фото с сайта kino-teatr.ru

Сила Талькова — в правде, как это банально ни прозвучит. Безответственная игра воображения и бурные фантазии — это не его метод. Тальков неоднократно подчеркивал, что любая его песня имеет документальное подтверждение. В этом ему помогала скрупулезная работа в архивах, чтение исторической литературы и изучение рукописей участников Гражданской войны.

Строгий историзм вкупе с несомненным поэтическим и музыкальным дарованием помогли песням Талькова не просто соответствовать каким-то сиюминутным политическим запросам, но и прогнозировать читуацию на будущее. Так что все утверждения злопыхателей, что его творчество утратило актуальность. - полный блеф. Предлагаем вспомнить десять песен Игоря Талькова, оказавшихся пророческими

1. «Примерный мальчик». Автобиографизм этого задорного твиста очевиден. В детстве Тальков действительно был «примерным мальчиком», хорошо учился и старался не лезть на рожон. Поэтому его увлечение роком стало для многих откровением. Пытаясь соответствовать навязанному ему извне образа «бунтаря» и «дебошира» он действительно совершил по молодости массу необдуманных поступков. Что же касается песни, то совмещение в одном образе неистового рокера и прмерного христианина, «посещающего Божий храм» в конце 80-х казалось диковатым. Но пройдет каких-то 10-15 момент, рок-музыканты начнут воцерковляться, оставаясь при этом верными своим приницпам — и всё встанет на свои места.

2. «Люди с забинтованными лбами». Песня написана в начале 80-х. Казалось бы, к моменту начала Перестройки она должна была устареть. Однако именно в этот период Тальков дописал к ней еще один куплет, про то, что «слух прокатился, будто скоро снова придется лбы забинтовать». В наши времена повсеместного «закручивания гаек», абсурдных законодательных инициатив и тотального стукачества есть повод вновь вспомнить о ней.

3. «Глобус». Песня говорит за себя, здесь даже любые комментарии излишни. Спустя четверть века после ее написания процессы в ней описанные только углубились, а проблемы — усугубились:

Покажите мне такую страну,

Где детей заражают,

Где солдат заставляют стрелять

В женщин и стариков.

Покажите мне такую страну,

Где святых унижают,

Где герои - ветераны войны

Живут хуже рабов.

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4. «Война». Первой «визитной карточкой» Талькова стала песня «Чистые пруды», которую написали Давид Тухманов и Леонид Фадеев. Между тем, Тальков всегда хотел петь свои песни и не выглядеть в глазах зрителей сугубо лирическим мсполнителем. Не случайно «Война», как бы написанная поверх «Чистых прудов», стала полемичной по отношению к ним («я на меч булатный и доспехов звон поменял приятный старый свой аккордеон»). Комментируя эту вещь в книге «Монолог», Тальков объяснял, что всегда был неравнодушен к вопросам экологии, отдавая себе отчет, что начинать решать эту проблему надо с политиков. Сейчас же эта песня трактуется еще шире. Мурашки бегут по коже, когда Тальков перечисляет в финале «Войны» «горячие точки», к которым добавилась теперь и Украина...

5. «КПСС». В свое время Тальков в пух и прах разругался из-за этой песни с «комсомольской бригадой» «Взгляд», тщащейся казаться прогрессивной. Владислав Листьев, заявивший, что Тальков попадет в передачу только через его труп, пережил певца всего на пять лет, а «дело», описанное в песне, продолжает жить и побеждать, и «главный атеист» по-прежнему лежит на Красной площади. Просто замените в тексте песни «КПСС» на «ЕдРо» - и всё поймете сами.

6. «Метаморфоза». Не покидает ощущение, что нас окружают сплошные хамелеоны — герои этой песни. Особенно, когда у борцов с наркотиками находят запрещенные вещества, представители антикоррупционного комитета ворочают деньгами, составляющими бюджет небольшой африканской страны, а Джуну после ее смерти объявляют чуть ли не глаавной отечественной пророчицей.

7. «Самый лучший день». Немного отвлечемся от глобальных проблем человечества и обратимся к чистой лирике. Кто бы мог подумать, что через три десятилетия словосочетание «Самый лучший день» вновь станет в России невероятно популярным! Что поделать — русский человек привык жить прошлым и предпочитает смотреть назад, а не вперед. Песня примерно об этом.

8. «Солнце уходит на запад». Своими главными ценностями Тальков. Как настоящий русский патриот, считал Бога, Родину и семью. К перспективе эмиграции из России он, соответственно, относился крйане негативно, резонно полагая, что русский человек должен жить и умирать в своей стране. Об этом песня «Солнце уходит на Запад». Как бы хотелось, чтобы для России она оказалась пророческой, но финал по-прежнему остается открытым.

9. «Господин президент». Одна из последних песен Талькова. Написана ровно за месяц до его гибели. В период, когда вся страна пребывала в эйфории по поводу «победы» над путчем, певец здесь высказал закономерные опасения по поводу будущего России, обращаясь непосредственно к Ельцину. Тогда это казалось непозволительной дерзостью, и, возможно, именно за это Тальков и поплатился.

10. «Я вернусь». «Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь», - здесь Тальков, конечно же, предсказал свою гибель. Остается верить в то, что вторая часть его пророчества тоже сбудется, и творчество певца будет когда-нибудь по-настоящему востребовано в «стране не дураков, а гениев».