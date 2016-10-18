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Фил Коллинз анонсировал серию концертов летом 2017 года

12:52 18.10.2016
Фрагмент афиши
Фрагмент афиши

Знаменитый британский музыкант Фил Коллинз анонсировал первые даты своего нового концертного тура.

Как сообщает Entertainment Weekly, турне стартует 4 июня 2017 года в Лондоне. Коллинз анонсировал пять концертов, которые пройдут в Королевском Альберт-холле. Затем он даст два концерта в Кельне, после чего значатся два выступления в Париже.

Гастрольный тур получил название «Not Dead Yet». «Я собираюсь петь песни, которые любят мои поклонники», - так прокомментировал будущие концерты музыкант.

Коллинз официально объявил о своем уходе со сцены в 2011 году. Свое решение музыкант объяснил тем, что хочет больше времени уделять семье. В 2016 году стало известно о том, что Коллинз решил вернуться на сцену, это известие спровоцировало большую волну обсуждений в интернете, включая петиции против возвращения артиста к гастрольной деятельности.

Фил Коллинз получил известность как участник рок-группы Genesis, затем сделал впечатляющую сольную карьеру, продав свыше 150 миллионов экземпляров своих альбомов. Среди его наград — 7 «Грэмми» и «Оскар» за лучшую песню к мультфильму «Тарзан».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире
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