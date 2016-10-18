Сооснователь «Короля и Шута» выпустил добрую книгу о группе

В издательстве АСТ вышла в свет книга одного из основателей «Короля и Шута» Александра Балунова ««Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой...»

Балунов, более известный фанатам «КиШ» по прозвищу Балу, играл в «Короле и Шуте» с доисторических времен до 2006 года. Он не просто относился к группе как к команде единомышленников, где должен действовать непреложный закон «один за всех, и все за одного», но и считал и считает свое участие в группе делом всей жизни. Недаром он вносил свой вклад в в написане песен, скрупулезно собирал аудио- и видео-архивы коллектива и даже вел своеобразный дневник репетиций, благодаря чему сумел сохранить и донести до общественности множество уникальных деталей.

В книге неспешно и очень подробно описывается ученический период, когда Горшок, Балу и Поручик играли еще под вывеской школьной группы «Контора». Балунов не только концентрируется на процессе сочинения песен, но и дает исчерпывающие справки о каждой из них, а также прослеживает, какие ранние мелодические ходы использовались в песнях из номерных альбомов «Короля и Шута». Например, тема из «Северной музыки» звучит в «Халдее», а «Где по утрам восходит солнце» пригодилась для лирической «Блуждают тени».

Будучи непосредственным и заинтересованным участником процесса, все сильные и слабые стороны творчества «Короля и Шута» Балунов проанализировал на удивление адекватно. Одним из залогов успеха группы он справедливо считает постоянное желание музыкантов улучшать конечный результат. Ведь каждая музыкальная тема на ранних этапах создавалась совместными усилиями и имела по 10-15 вариантов развития, а в результате утверждались лучшие из них. И практически до самой своей смерти Михаил Горшенев азартно отшлифовывал и совершенствовал на репетициях уже давно записанные вещи. По концертным выступлениям «КиШ» это было заметно невооруженным глазом.

В то же время, автор не скрывает, что большинство альбомов группы могли бы звучать на порядок лучше. Где-то поджимало студийное время, на «Героях и злодеях» ощущался недостаток свежих оригинальных идей, а в «Жаль, нет ружья» специалисты перемудрили с мастерингом. Примечательна история диска «Бунт на корабле», который задумывался как некий эксперимент, отпугнувший в результате многих поклонников.

Структура книги достаточно необычна. Поначалу складывается впечатление, что читаешь увлекательные мемуары, потом, когда дело доходит до периода растущей популярности группы, много внимания уделяется концертам, видеозаписям и контактам с промоутерами. Каждый альбом, в записи которого принимал участие Балунов, описан скрупулезно и потреково — в форме интервью Балунова с Андреем Князевым и скрипачкой Марией Нефедовой. В процессе этих бесед всплывает масса разных подробностей, ускользнувших было от внимания автора. Читатель полностью погружается в эту стихию, тем более, что и ему здесь время от времени предоставляется слово!

Фактографические главы перемежаются с лирическими отступлениями и забавными гастрольными эпизодами. Главная цель у таких глав — описать характер Михаила Горшенева наиболее многогранно и объективно. Без каких-то пикантных (а порою и страшных) моментов, понятное дело, не обошлось. Но вообще Балунов предпочитает обходить острые углы и не однократно заявляет на страницах своего труда, что стремился написать «добрую книгу о любви и дружбе».

Как ни странно, именно это стремление стало яблоком раздора между Балуновым и бывшими согруппниками. Сам он всегда считал «Король и Шут» чем-то вроде «мушкетерского братства», а к году 2005-му окончательно выяснилось, что каждый в команде бьется сам за себя и предпочитает деловые отношения дружеским. Все это привело к тому, что в 2006-м Балунов покинул группу и уехал в США, а годы спустя окончательно размежевался с Яковом Цвиркуновым, Александром Щиголевым, Александром Леонтьевым и Павлом Сажиновым. Настолько, что они наотрез отказались ему давать интервью для книги и запретили использовать в издании свои изображения.

Впрочем, иллюстративному материалу это ничуть не повредило. В книге много редких и забавных фотографий, а также комиксов и рисунков Андрея Князева, многие из которых послужили источниками песенных текстов группы. Есть тут и рисунки самого Михаила Горшенева, предоставленные его мамой. Татьяной Ивановной. Кстати, и ей, и Алексею Горшеневу тоже дано здесь слово, что тоже придает изданию особый вес. Кроме того, в книге собрано множество QR-кодов, позволяющих смотреть и слушать в процессе чтения множество раритетных записей. Продолжающаяся оцифровка архивов, а также открытый финал издания позволяют читателю надеяться на не менее захватывающее продолжение.