«Би-2» сняли клип на песню на стихи Ильи Кормильцева

Группа «Би-2» сняла клип на песню «Птицы на подоконнике» на стихи Ильи Кормильцева, сообщает издание E1.RU.

Помимо «Би-2», которые выступили инициаторами данной работы, в проекте приняли участие лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, Диана Арбенина, Найк Борзов, Настя Полева и Алексей Могилевский. Музыку для песни написал композитор Михаил Карасев.

Композиция и клип станут частью проекта «Иллюминатор», который посвящен памяти Ильи Кормильцева. В создании трибьют-проекта также принимают участие «Пикник», Lumen, «Кукрыниксы», «Чайф», «Инкогнито», «Танцы Минус», Линда, «Твердый знак».

Премьера клипа и песни «Птицы на подоконнике» запланирована на 1 декабря текущего года.