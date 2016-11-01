3F Project «Археология геополитики» (проект Ермена Анти)

Исполнитель: 3F Project, Название: «Археология геополитики», Стиль: нойзовая мелодекламация, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Форма мелодекламации нашими рок-музыкантами пока еще освоена не вполне. Дело тут, возможно, в принципиальной «неконвертируемости» подобного метода и в отсутствии особой тяги у творцов к свободным музыкальным импровизациям. В последние годы жизни в таком формате регулярно давала концерты Наталия Медведева. Еще кого-то вспомнить сложно.

В феврале этого года лидер «Адаптации» Ермен Ержанов представил свой сайд-проект 3F Project, где объединил свободную музыку, свободную лирику и свободные импровизации. Одним словом, 3Free. Кроме того, 3F — это содружество трех свободно мыслящих музыкантов — Ермена Анти, Вадима Курылева и Сергея Летова.

Диск «Археология геополитики» представляет собой запись премьерного концерта проекта 26 февраля 2016 года в столичной «Точке сборки». Треки идут без всякой разбивки, что сигнализирует о том, что этот альбом положено слушать либо целиком, либо вообще никак. Стихи представляют собой писаный кровью дневник израненной души, не желающей мириться с постоянно сгущающимся социальным хаосом.

Временной континуум обозначен предельно четко. 2013-й год, когда немногие оставшиеся в живых «наследники состояния» оказались застигнуты врасплох предчувствием великих катаклизмов. Слово «состояние» повторяется в программе неоднократно, и явно обозначает не только время былых свершений, но и эйфорию рокеров прошлых поколений, которой уже не суждено повториться никогда. 2014-й, когда стало окончательно ясно, что «урожайные годы выдохлись». 2015-й кажется сплошной черной дырой и неуловимым кошмарным сном. И, наконец, 2016-й, когда пришло осознание, что «поздно кричать: пожар!»

Ермен виртуозно играет словами и вступает в дискуссии с коллегами по музыкальному и поэтическому цеху. У него припасено множество оттенков для изображения психологического состояния человека, которому довелось жить в эпоху перемен. Так, он разграничивает понятия «все равно», «пох...» и «не по себе». Заявленная в названии «геополитика» то разрастается до планетарного масштаба, то умещается в одной единственной душе вечного изгнанника. Такова фраза «Господь с тобой, родная Палестина», которую можно трактовать и в высоком имперском смысле, и в русле переживаний маргинала, смирившегося с тотальной разрухой на своей малой родине.

Интересно Ермен обращается с цитатами. В стихотворении «Археология геополитики» есть отсылка к «Песне о Ленине» «Гражданской Обороны» (ср. «живы заветы лысого даоса» с «Ленин — это дао»). В «Я осень вспоротое» брюхо упоминается строчка «партизанский наш отряд» из походной «Вдалеке, в лесах дремучих». «Стихи о советском паспорте» Ержанов без обиняков называет «глупыми». По своей фактуре некоторые опусы апеллируют то к творчеству Дельфина («Я осень вспоротое брюхо»), то к гражданской лирике Некрасова («Картон домов осыпался»).

Музыкальное полотно усугубляет патрулирующееся в стихах ощущение вселенского неуюта. Блюзы, вальсы, зачатки альтернативы, индустриальные нагромождения, фри-джазовые конструкции предстают в принципиально незавершенном виде. Медитативный гитарный фрагмент возникает лишь на 18-й минуте записи и очень быстро сходит на нет. Манера чтения Ермена довольно разнообразна: он тревожится, ярится, обличает и ослабевшим голосом констатирует, что «сам себе порой не рад». Не раз нам дают понять, что главный тут не он, а его величество Нойз, просеивающий сквозь сито психоделического саунда наши самые сокровенные переживания.

Некоторые стихи из данной программы можно будет услышать на сольном акустическом концерте Ермена Ержанова в московском «Китайском летчике Джао Да» 5 ноября.