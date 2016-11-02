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Уникальную арт-коллекцию Дэвида Боуи продадут с тогров

14:25 2.11.2016
Кадр из клипа Lazarus
Кадр из клипа Lazarus

В ноябре на аукционе Sotheby’s будут продана арт-коллекция, которую при жизни собирал британский музыкант Дэвид Боуи, сообщает The Guardian.

При жизни знаменитый певец был обладателем около 400 предметов искусства. В его коллекции работы художников Марсела Дюшама, Дэмьена Херста, Грэма Сазерленда и многих других.

Общая стоимость выставленных на аукцион предметов искусства составляет порядка 13,2 миллионов долларов. Самым дорогим лотом является картина Баскиа «Сила воздуха», где изображен Энди Уорхол. Ее оценочная стоимость составляет 3,5-4 миллиона долларов.

Еще одним необычным лотом аукциона будет забальзамированная в формальдегиде тропическая рыба от Дэмиена Херста. Также на аукцион будут выставлены постмодернистская мебель от Memphis, картина Уинфреда Николсона и расписанный Тинторетто алтарь XVI века. 

Аукцион состоится 10 и 11 ноября.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Аукционы и торги в мире
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