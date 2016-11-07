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Скончался знаменитый венгерский дирижер Золтан Кочиш

11:09 7.11.2016
Золтан Кочиш Фото с сайта filharmonikusok.hu
Золтан Кочиш Фото с сайта filharmonikusok.hu

Знаменитый венгерский пианист-виртуоз, композитор и дирижер Золтан Кочиш скончался в минувшее воскресенье в возрасте 64 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей венгерского Национального филармонического оркестра, бессменным руководителем которого был Кочиш.

Маэстро скончался в результате продолжительной болезни, с которой боролся долгое время. «Кочиш был гигантом музыки, одним из тех редких гениев, влияние которых на поколение не поддается измерению», - заявил известный дирижер Иван Фишер, который вместе с Кочишем был основателем Будапештского Фестивального Оркестра в 1983 году.

Проблемы со здоровьем у Кочиша начались в 2012 году, тогда он перенес операцию на сердце. В октябре 2016 года маэстро отменил все свои запланированные концерты по совету врачей.

Золтан Кочиш родился 30 мая 1952 года. С трех лет он начал играть на фортепиано. Мировую известность он получил в 18 лет, победив на престижном конкурсе Бетховена Венгерского радио, после чего отправился в свой первый гастрольный тур по США.

В 1983 г. вместе с Иваном Фишером основал Будапештский фестивальный оркестр и на протяжении 14 лет был одним из его руководителей, в 1997 году возглавил Венгерский национальный филармонический оркестр. Осуществил венгерские премьеры произведений Шёнберга, «Потопа» Стравинского.

Автор многочисленных записей, из которых наибольшее признание получили сочинения Клода Дебюсси и особенно Белы Бартока (в 2005 г. Кочиш завершил запись полного собрания его произведений для фортепиано).

С 1990 года ежегодно в свой день рождения маэстро проводил концерт, сборы от которого перечислялись на лечение больных детей.

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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