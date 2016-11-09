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Ретроспективная выставка Дэвида Боуи установила рекорд

12:50 9.11.2016

Ретроспективная выставка, посвященная музыканту Дэвиду Боуи, установила рекорд посещаемости в истории знаменитого лондонского музея Виктории и Альберта.

Как сообщает BBC News, в британской столице экспозицию посетило около 312 тысяч человек. Сама выставка под названием «David Bowie Is» прошла уже на восьми площадках по всему миру, сейчас она находится в Музее современного искусства в Болонье, после чего она будет показана в Токио, а затем в Барселоне. Всего в международном туре экспозиции значится порядка 10 городов. На текущий момент ее посетили более 1,5 миллиона человек.

На выставке представлено более 300 предметов, в том числе рукописи, костюмы, фотографии, редкий реквизит с концертов Боуи. Экспозиция прослеживает влияние творчества Боуи и различных направлений искусства друг на друга и фокусируется на достижениях музыканта в области музыки, моды, театра и графического дизайна.

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес
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