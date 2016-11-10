Альбом Wu-Tang Clan стал достоянием общественности благодаря победе Трампа

Единственная копия альбома «Once Upon a Time in Shaolin» культовых рэперов Wu-Tang Clan стала достоянием широкой общественности благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Еще во время предвыборной гонки американский бизнесмен Мартин Шкрели пообещал выложить в Сеть приобретенным им эксклюзивный альбом, в случае, если победит Трамп. Сразу после того, как победа Трампа стала очевидной Шкрели написал в своем микроблоге Twitter: «Я сделаю это, хотя не верил, что придется».

Позже бизнесмен запустил онлайн-трансляцию на сервисе Hitbox.tv во время которой включил несколько композиций с альбома Wu-Tang Clan. Шкрели пообещал, что поделится остальными треками в новых трансляциях.

Мартин Шкрели стал обладателем единственной копии альбома «Once Upon a Time in Shaolin» в 2015 году, приобретя его за два миллиона долларов. Диск был выпущен в футляре, выполненном из никеля и серебра.

«Мы выпускаем объект искусства, который до нас еще никто не делал. Это коллекционный альбом и обладать им, как иметь скипетр египетского царя», - заявил лидер коллектива рэпер RZA.

Этим шагом музыканты Wu-Tang Clan хотели напомнить миру о том, что музыка — тоже объект искусства, тогда как общество сейчас почти обесценило ее, бесплатно распространяя релизы артистов в Сети.