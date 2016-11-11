Catharsis с размахом отметили двадцатилетний юбилей

Казалось бы, столичная группа Catharsis ещё совсем недавно пребывала в ранге молодых, но уже подающих большие надежды коллективов.

Однако время не стоит на месте и сейчас «Катары», как их любовно называют поклонники, являются одними из лидеров отечественного хэви-пауэр метала. Да и возраст группы подобрался к более чем серьёзной отметке — в этом году команда отмечает 20-летие!

Праздновать юбилей было решено широко и с размахом — впервые в своей истории творческий вокально-инструментальный коллектив Catharsis замахнулся на концерт с симфоническим оркестром! В мировой практике концерт рок-группы с симфоническим оркестром — событие, не являющееся чем-то уникальным и исключительным. Однако в истории российской тяжёлой музыки на память приходят лишь выступления «Арии» и «Louna». Интересно, что как и вышеуказанных случаях Catharsis решили пригласить знаменитый оркестр «Глобалис».

Ну а какой же юбилей без гостей? И надо сказать, что желающих приобщиться к этому грандиозному празднику музыки нашлось немало. 5 ноября в районе 19 часов около входа в клуб Bud Arena собралась огромная очередь, хвост которой, причудливо петляя, терялся из виду где-то вдалеке… несмотря на не самые комфортные погодные условия, на лицах людей не были ни следа недовольства, наоборот царящие повсеместно смех и радость придавали ожиданию настоящую атмосферу праздника.

Начало концерта задержали совсем ненадолго — очевидно чтобы все, кто пришёл, смогли-таки попасть в клуб, — и примерно в половине девятого занавес, закрывающий сцену, упал, явив публике оркестрантов. Хрупкая, но совершенно очаровательная девушка Анна Ракитина, дирижировавшая в этот вечер оркестром, взмахнула своей палочкой и волшебство началось.

Для начала «Глобалис» исполнил попурри из песен Catharsis в оркестровом переложении, а затем на сцену вышли непосредственно юбиляры. Анатолий Левитин занял место за барабанами, Юлия Red, совершенно неотразимая в своём чёрном платье, встала за клавиши, гитаристы Олег Мишин и Игорь «Джефф» Поляков заняли свои места по флангам, а граф Тимонин, человек с нескончаемым запасом энергии, расположился по центру. Ну и конечно, зал взорвался аплодисментами и хором из нескольких тысяч голосов, в котором солировали девушки, когда на сцене появился вокалист Олег Жиляков. В этот вечер Олег был в прекрасной вокальной форме и с лёгкостью брал все самые высокие ноты, не забывая при этом о шоу и контакте с аудиторией. Однако Жиляк не был бы Жиляком, если бы он что-нибудь не перепутал. Удивительно, но то, что другому фронтмену поставили бы в вину, лишь придаёт Жиляку некоего шарма! Так и здесь, когда уже на второй песне вокалист витиевато объявлял следующую композицию, оказалось, что играть предстоит совсем другую вещь — публика встретила курьёз аплодисментами и улыбками.

Не обошлось и без сюрпризов. Так перед началом одной из композиций на сцену вынесли бас-гитару с двумя струнами, и часть своей партии Александр Тимонин сыграл на ней при помощи смычка. Предваряя песню «Выше кубки» Олег Жиляков спустился к первому ряду, где собственноручно угостил поклонников вином. Для исполнения «Монолога Индиго» на сцену вышла Дара Арустамьян. К сожалению, с её микрофоном возникла техническая неполадка и когда гитаристы вступили со своими партиями, услышать что-либо из монолога Дары не представлялось возможным.

Для исполнения «Баллады Земли» в качестве гостя был приглашён Сергей Абрамов из группы «Омела», а партию женского вокала в песне «Дитя штормов» исполнила Юлиана Савченко из группы «Андем».

А что же собственно с симфоническим оркестром? На мой взгляд, его звучание очень органично вплелось в музыку Catharsis, максимально обогащая аранжировку и насыщая её новыми красками. Оркестранты действительно выступили полноценной творческой единицей, не ограничиваясь исполнением подклада, как это часто бывает. Более того, было очевидно, что музыканты «Глобалиса» сами получают удовольствие от всего происходящего. Когда первое отделение концерта закончилось, и группа ушла со сцены, чтобы сменить концертные костюмы, оркестранты вновь грянули вариации на тему песен Catharsis, чем заслужили восторженные овации и скандирование названия оркестра.

Ну а во втором отделении стало ещё жарче. Стоит сказать, что такие вещи как «Иной», «Призрачный свет», «Воин света» и, конечно же, «Крылья», привели публику в совершеннейший восторг. Вообще приём был очень и очень тёплым, музыкантам дарили букеты цветов, на балладах зал озаряло звёздное небо из огоньков телефонов и зажигалок, а в перерывах партер дружно поднимал вверх таблички с надписями «С юбилеем», «Спасибо»…

Резюмируя, можно смело говорить о том, что юбилей группы Catharsis состоялся! Это был настоящий праздник музыки и все, кто пришёл, получили большой запас радости и хорошего настроения.

Остаётся добавить, что благодаря компании Renegade Cinema, которая обеспечивала съёмку концерта более чем 20-ю камерами, всё происходящее на этом празднике надолго останется в памяти всех поклонников Catharsis.

Текст: Вячеслав Куприянов

Фото: Владимир Астапкович