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Умер один из участников второго сезона шоу «Голос»

13:30 13.11.2016
Андрей Давидян. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Андрей Давидян. Фото с офстраницы музыканта в Facebook

В Москве в возрасте 60 лет скончался певец Андрей Давидян, известный по участию в популярном шоу «Голос», сообщает РЕН ТВ.

В конце недели артист попал в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом ишемический инсульт. Давидян впал в кому и у него произошел отек мозга, медики подключили музыканта к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на все усилия врачей, Давидян скончался, не приходя в сознание.

Андрей Давидян получил известность после участия во втором сезоне шоу талантов «Голос». На слепых прослушиваниях к нему повернулись все наставники, он выбрал команду Пелагеи. Артист выбыл из шоу после четвертьфинала.

Давидян сотрудничал с такими группами, как «Високосное лето», «Рок-Ателье», «СВ» и «Альтер-Эго». Также играл в собственном проекте Sound Cake, исполняющем фанк, джаз-рок и соул.

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 19:09
Гость: ага

Замечательный человек и АРТИСТ - Андрей! Жил и творил честно, красиво и со вкусом! А смерть - коварная злодейка - забирает внезапно, невзирая ни на что... Царствие небесное,тебе, мил человек!..
13.11.2016, 18:31
Гость: голос

это дом-2 на первом!такиеже дома сейчас на каждом канале,зачем "хочу всё знать"показывать,запустил байду на полгода и кури!
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