Умер один из участников второго сезона шоу «Голос»

В Москве в возрасте 60 лет скончался певец Андрей Давидян, известный по участию в популярном шоу «Голос», сообщает РЕН ТВ.

В конце недели артист попал в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом ишемический инсульт. Давидян впал в кому и у него произошел отек мозга, медики подключили музыканта к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на все усилия врачей, Давидян скончался, не приходя в сознание.

Андрей Давидян получил известность после участия во втором сезоне шоу талантов «Голос». На слепых прослушиваниях к нему повернулись все наставники, он выбрал команду Пелагеи. Артист выбыл из шоу после четвертьфинала.

Давидян сотрудничал с такими группами, как «Високосное лето», «Рок-Ателье», «СВ» и «Альтер-Эго». Также играл в собственном проекте Sound Cake, исполняющем фанк, джаз-рок и соул.