Сергея Шнурова, Васю Обломова и «Арию» отправили в Серебряный век

Первый концерт группы «Дореволюціонный Совѣтчикъ» состоялся в московском клубе Why not 6 ноября

Всё начиналось с паблика ВКонтакте. Мифический персонаж «Дореволюціонный Совѣтчикъ», взирающий на нас со старинной открытки, исправно постил куртуазные заметки, вирированные демотиваторы с обилием ятей и уморительные интерпретации песен отечественных и зарубежных исполнителей. Когда дело дошло до 54 000 подписчиков и до переделок «Экспоната» и «Сисек» «Ленинграда» (в транскрипции «Советчика» они, соответственно, назывались «Натюрморт» и «Перси»), авторов ресурса всё чаще начали одолевать вопросами, когда же концерт. Несмотря на очевидные издержки, связанные с арендой исторических костюмов и привлечением классических музыкантов, участники проекта пошли навстречу пожеланиям поклонников и организовали незабываемое представление в двух частях.

Самобытная стилистика «Дореволюціонного Совѣтчика» в дальнейшем непременно будет изучаться специалистами. Если кратко, его главная заслуга заключается в том, что «падонкафской» лексике и всеобщему интернет-хамству он противопоставил утонченный литературный язык второй половины XIX — начала ХХ века, изысканный стиль общения и солидный культурный багаж. Все те, кого это восхищало, волей-неволей были вынуждены повышать собственную планку, изъясняться велеречиво и вникать в значения архаических слов «афедрон», «суфражистка» и «эмпиреи». Одним словом, «литературно-орѳографическій паро-панкъ по-русски», как величает себя сам «Дореволюціонный Совѣтчикъ».

Затерянный в «афедроне столичных трущоб» в районе Проспекта Вернадского клуб «Why not» как нельзя лучше подходил для воссоздания атмосферы варьете эпохи Серебряного века. Колонны в форме ветвистых деревьев напоминали о стиле модерн, на входе гостей встречали дамы в вечерних платьях с бокалами шампанского на подносе, а в фойе можно было сфотографироваться на память среди дуэльных пистолетов и антикварных канделябров. В клуб, рассчитанный на полторы сотни человек, набилось раза в два больше зрителей. «Шельма в торшер, да вас много!» - удивленно поприветствовал гостей один из идеологов проекта, выступающий под «ником» Князь. Затем последовала искрометная речь о том, что «советчики» наконец-то сбежали из «уголка Дурова» (сиречь ВКонтакте), чтобы исполнить свои романсы, ведь «карточный долг — не шутка».

Как выяснилось, «Дореволюціонный Совѣтчикъ» - это коллективный разум. Ключевые участники группы — Граф, Князь и Прима с оперным вокалом. Им помогали два виолончелиста и пианистка, а также акробаты, жонглеры, актрисы, танцовщицы канкана. Даже самые причудливые образы своих песен «Советчики» попытались визуализировать буквально. В частности, это касалось строчки «дамы крутят фуэте» из песни «В варьете». Дорогого стоило и шоу на песне «Перси»: девушка жонглировала овощами и фруктами, потом вставляла их в декольте, подпрыгивая при этом как марионетка, ведомая всесильными кукловодами из сферы пластической хирургии.

В течение всего вечера вокалисты представали в разных амплуа. Так, Князь весьма достоверно изобразил провинциального рифмоплета, придумавшего популярные куплеты «Туруханск-вояж», вдохновленные песней Васи Обломова «Еду в Магадан». А Граф, нацепив картуз и поигрывая наганом, предстал в образе бомбометателя, исполнившего переиначенный «Колхозный панк» «Сектора Газа». «Швырял бомбы в царский экипаж. Восемь трупов, два моих», - отрекомендовался он. Чуть позже Граф сменил видавшую виды жилетку на гусарский мундир и спел про «устремленного ввысь гусара-архангела», которым мы обязаны «Беспечному ангелу» из наследия группы «Ария».

Гвоздь программы — шуточная дуэль между Графом и Князем «Мой удъ». Задача каждого из участников состояла в вознесении гротесковых похвал собственному мужскому достоинству и посрамлении причиндалов соперника. «Мой уд удал, как эскадрон Платова, ваш уд мал, как у дворника зарплата», - и всё в таком духе. Таким Макаром «Дореволюціонный Совѣтчикъ» вскрыл сущность всевозможных дуэлей, рэперских баттлов и прочих мужских поединков, сводящихся исключительно к банальному желанию помериться пиписьками.

Успех был оглушительным. «Советчиков» долго не желали отпускать со сцены, так что бис превратился в полноценное третье отделение. Помимо сыгранных по второму кругу «Грез Кисловодска» (привет «Californication» Red Hot Chili Peppers) и «В варьете» музыканты исполнили «смертельный номер» - неотрепетированную версию битловской «Yesterday» «Давеча». Под занавес участники проекта признались, что до последнего желали сохранять интернет-анонимность («телеграфное ингогнито»), но всё-таки были вынуждены раскрыть свои имена. Князь оказался Вячеславом, а Граф — Константином.

Вечеринка в духе Серебряного века от «Дореволюционного Советчика» на несколько часов перенесла посетителей клуба Why Not в заманчивую реальность выпуска журнала «Ералаш» «Крутая тусовка», казавшуюся доселе несбыточной утопией. Иногда было смешно до колик, а иногда щемило сердце – совсем как у официантки из фильма Карена Шахназарова и Александра Бородянского «Сны», внезапно узнавшей себя в дореволюционном портрете утонченной графини Призоровой.