«Краденое Солнце» лишилось своего музыкального ключа

Минуло 40 дней с момента смерти основателя и клавишника группы «Краденое Солнце» Павла Ключарева

«Краденое Солнце». Павел Ключарев - второй слева. Фото с офстраницы vk.com

Такое впечатление, что смерть ходила за участниками группы буквально по пятам. Четыре года назад в полном составе коллектив снялся в мистическом сериале «Небесный суд», сыграв погибшую в автокатастрофе рок-команду. Вокалист Джефф очень любил исполнять декадентские песни, типа «Я умер сам». В начале февраля 2007-го у гитариста и соавтора текстов «Краденого Солнца» Александра Козьякова обнаружили рак крови. А 16 октября этого года стало известно о смерти 38-милетнего клавишника Павла Ключарева. Обстоятельства случившегося неизвестны...

Между тем, трудно представить группу более жизнерадостную, нежели «КС». Само ее название настраивало на жутковатые музыкальные сказки, изложенные с таким куражом, что испытываешь всю гамму чувств, кроме страха и отвращения. Излюбленный персонаж «Краденого Солнца» - неказистый неудачник, не замечающий собственной ущербности и живущий на полную катушку в весьма специфических обстоятельствах. А именно — в гостях у сумасшедшей сказки. После того, как коварная рептилия проглотила небесное светило, повешенный на ёлке Миша кажется новогодней игрушкой, а Чукчу чествует народ как героя, несмотря на то, что он подло поступил с лучшим другом. В общем, полярная ночь во всей своей красе!

Недаром одна из самых знаменитых песен «КС» «Таня» вошла в саундтрек единственного фильма Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Гениальную идею озвучить темы старшей и младшей сестер, соответственно, песнями «Кино» и «Агата Кристи» предложил режиссеру Алексей Балабанов. Ведь, как ни крути, эти группы принадлежали к разным поколениям и на одной сцене братья Самойловы и Виктор Цой никогда не пересекались (хотя Вадиму Самойлову однажды посчастливилось сходить на «Кино»). Между хмурой девочкой-подростком Диной и нежной (но с уже заметно искореженной психикой) Светой, казалось было также мало общего. И тут вдруг звучит где-то на заднем плане «Таня» - где речь тоже о том, что пока молодой Капитан где-то решает свои проблемы, нуждающийся в его защите ребенок оказывается в опасности. Так все разнородные линии фильма чудесным образом сплелись воедино.

Кажется, «Краденому Солнцу» были подвластны абсолютно все музыкальные стили. «Музыка их, которую жанрово можно примерно обозвать «альернативный поп» - именно такая, стопроцентно питерская, культурно-дерзкая, ничему и никому не подчиняющаяся, - поделился с порталом KM.RU лидер «Электрических Партизан» и гитарист «Разных Людей» и «Адаптации» Вадим Курылев. - При своей витиеватой мелодичности никогда не производящая впечатления надуманности, искусственности, и вопреки всем законам логики легко ложащаяся на слух. Поп-музыка для снобов, озорная и живая - яркий элемент суровой палитры питерского андеграунда 90-х».

Обычно рок-музыканты больше всего не любят журналистских вопросов о сути названия их группы. У «Краденого Солнца» с этим проблем не было, потому что свой товарный знак они обыграли по максимуму. «С названием они, конечно, попали в десятку, - продолжает Вадим Курылев. - Петербург - город, которому хронически не хватает солнечного света, и потому название для местной группы «Краденое Солнце» воспринимается как что-то совершенно естественное здесь и почти невозможное для других городов. И ассоциации возникают сразу же с детством, с первыми самостоятельно прочитанными книгами, с питерской психоделической погодой и с верой в светлое будущее... Ведь каждый раз, сколько ни читай эту книжку, солнце всегда возвращается к ее героям. Так и группа КС в каждой своей песне - даже в самой грустной - всегда возвращала свет и тепло своим слушателям, сколько бы потерянными эти свет и тепло ни казались».

Рано или поздно, «Краденое Солнце» должны были прийти к идее рок-оперы на основе литературной «сказки-тезки» Корнея Чуковского . Идея была успешно воплощена в прорывном для группы 1997-м. К записи удалось привлечь весь цвет питерского рока. Крокодила сыграл Олег Гаркуша, Зайчиху — Марина Капуро, Медведицу — Настя Полева, ну а партии Медведя по праву достались великому и могучему Юрию Шевчуку. Отлично сработали и Леонид Федоров (Воробей), Виктор Сологуб (Баран-1) и Сергей Селюнин (Баран-2). Вот уж где получилось настоящее пиршество всевозможных музыкальных стилей!. Расслабленная самба акцентирует внимание на нерешительности медведя, забубенный пост-панк озвучивает копошащихся во мраке раков, а финальное ликование облечено в помпезный арт-рок а ля King Crimson.

В начале XXI века активность группы пошла на спад. Отчасти в этом виноваты сами музыканты, которые долго не могли выяснить отношения. Альбом 2000 года «Маджента» стал яблоком раздора. Песни к нему написал вокалист Джефф, чего ранее в этом коллективе не практиковалось. Результат мало кого устроил (хотя напрасно), Джефф со скандалом покинул группу и пустился в сольное плаванье. Без него «КС» выпустили альбом «Антарктида-Мадрид» (пел клавишник Павел Ключарев), после чего впали в анабиоз. В 2008-м воссоединились с Джеффом вновь, но, увы, без особого резонанса...

Павел Ключарев сосредоточился на студийной работе, записывая альбомы коллегам-музыкантам и продюсируя концептуальные сборники, вроде «Красной Стрелы». Именно в этот период с ним довольно плотно общался Вадим Курылев. «Мы были знакомы с Пашей поверхностно еще с середины 90-х, когда «КС» только создавали то, что позже стало считаться их классическим звучанием, - вспоминает он. - Гораздо ближе я познакомился с Пашей в 2004 году, когда мы с «Электрическими Партизанами» записывались на «Студии N1», которую музыканты «Краденого Солнца» обустроили в здании ДК им.Цурюпы на набережной Обводного. Мы тогда сотрудничали с издательством «Бомба-Питер», и Олег Грабко нас, собственно, и направил записываться именно туда. В течении трех лет мы записали там три альбома: «Ингерманландия», «Беглец» и «Контакт». Пашин вклад в эти альбомы был неоценим. Он участвовал в процессе на всех уровнях: слышал все как аранжировщик, делал как музыкант... когда нужно, подсказывал, поддерживал, исправлял музыкальные ошибки - но в то же время работал со звуком как высочайшего класса технический специалист, выкручивая крутой, очень живой звук на довольно умеренного уровня оборудовании».

Одной из последних студийных записей с участием Павла Ключарева стал альбом «Цинга» актюбинской «Адаптации». Вообще, вероятно, что мы бы тогда и дальше работали с Пашей вместе, но к огромному общему сожалению, студию вскоре выгнали из ДК Цурюпы, и у Паши с его друзьями начались мытарства по разным помещениям. Тем временем у «Электрических Партизан» начался новый этап, мы ушли с Бомбы-Питер, углубляясь все дальше в андеграунд. Все эти годы мы с Пашей общались редко, хотя иногда переписывались и перезванивались. И вот в конце 2014 года нас свела судьба в работе по сведению альбома группы «Адаптация, участником которой я фактически тогда уже стал. Это был альбом «Цинга», серьезный и довольно тяжелый, открывающий некий новый период в творчестве Ермена Анти. Записан он был частично в Саратове, а частично в петербургской «Мелодии». Теперь Ермен намеренно искал для сведения альбома звукорежиссера, который не участвовал бы в процессе записи «Цинги», чтобы материал воспринимался более свежими ушами. Он попросил меня найти в Петербурге студию и режиссера для этого. Конечно, я сразу вспомнил про Пашу, связался с ним - и мы договорились о сведении. Паша тогда уже работал в своей домашней студии, которую оборудовал у себя в квартире где-то в закутке за кухней. Нам для сведения это был самый подходящий вариант. Вскоре мы приступили к процессу, а к февралю уже закончили. Звук Паша сделал отчетливый и сочный - как он умел. Не пропускал ни одной второстепенной партии: если в ней была хоть какая-то музыкальная суть - он ее обязательно доводил до слушателя. Кое-какие недостающие партии гитар и клавиш, кое-какие подпевки мы дописывали прямо там, у Паши на кухне, где с антресолей всегда пробивался сквозь щель в дверце ровный дневной свет неоновой лампы - словно это само краденое и на зиму спрятанное в шкаф солнце освещало наши подпольные звуковые дела...»

Внезапная смерть Павла Ключарева стала настоящим шоком для тех, кто его знал и ценил его творчество. «Но так бывает, что жизнь оказывается более непредсказуемой, чем можно вообразить. Никогда бы я не подумал, что буду делиться этим уже после Пашиной смерти, - говорит Вадим Курылев. - Да и сейчас не могу осознать до сих пор, что нет его с нами... Но вздыхать бесполезно. Лучше слушать то, что он делал. Спасибо тебе, Паша, и прощай! Прощай, музыкальный двигатель звуковых изысков, наполняющих гармонией Вселенную! Какая сила на этот раз выкрала тебя у нас?? Где теперь ты звучишь, в каких измерениях применяешь свой гениальный слух? В какой из галлактик прячется теперь твое Краденое Солнце?? Остаться жить на Земле, этот сомнительный подарок судьбы - обошел почему-то именно тебя... Но все же я бесконечно рад, что мы были знакомы, и благодарен за то, что мне довелось создавать с тобой Музыку...»