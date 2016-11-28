FolkBeat «Светлая встреча»

Исполнитель: FolkBeat, Название: «Светлая встреча», Стиль: инди-фолк, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сочетание народных песен с современными ритмами — давно уже ни для кого не новость. Не претендуя на статус первооткрывателей, девичья группа FolkBeat обнаруживает такие нюансы, без которых наше понимание русского фольклора было бы далеко не полным. В каждом своем альбоме они тоже стараются не повторяться. Если в первой пластинке «IN MIXT» они делали ставку на мощную электронную составляющую, то теперь увлеклись более атмосферной подачей, оставляющей места для акустических маневров и экспериментами с битбоксом.

«Светлая встреча» - это и дружеская пирушка с друзьями, и радость от ощущения Близости Бога и смелый синтез различных этнокультурных традиций. Круг перечисленных тем и определяет направленность пластинки, которая начинается с духовных стихов «Как прекрасен этот путь» (не путать с песней Аллы Пугачевой!) и «Куда летишь кукушечка». Новых смыслов это не прибавляет, но к протестантская и католическая аудитория реверанс наверняка оценит. Гимны семейственности «Матушка» и «Что в леску» аранжированы в подобном ключе, а вокальные экзерсисы участниц FolkBeat заставляют вспомнить о манере Пелагеи.

Удивление посещает слушателя с пятого трека «Да в Андреевом домику», ведущая партия в котором принадлежит... армянскому дудуку. На первый взгляд, это сближение кажется странным, но если вспомнить, с каким трепетом относятся к ценностям рода кавказцы, все сразу встанет на свои места. А вот украинской «Мiсяченьку» напротив, свойственно легкомысленное порхание, которое достигается за счет рэповой читки «I gonna fly» и синти-поповой подкладки.

Путешествие в страну r'n'b знаменует песня «Два молодца» исполненная в разнузданной молодежной манере. Сюжет о том, как два парубка любят одну зазнобу получает неожиданное продолжение в авторской «Я не могу» где примерно в той же стилистике говорится о трудностях выбора между обоими.

На 180 градусов настроение альбома разворачивается в прозрачной «Скажи, скажи». На смену бурлящим страстям здесь приходит светлая грусть и всепрощение, которые очень удачно озвучены воздушными партиями арфы. Каждой современной девушки эта песня пригодится для того, чтобы научиться выходить без потерь из бесперспективных отношений.

FolkBeat всячески подчеркивает, что исполняет не народные песни в чистом виде, а лишь вариации на фольклорные мотивы. Это хорошо прослеживается по песне «Московские валенки», где народная песня, прославленная Лидией Руслановой, уютно встраивается в атмосферу современной столицы. И будто бы не было разрушительной индустриализации и разрушительного наступления города на деревню, ведь рождественские «Калёда» и «Щедрый вечер» звучат так же свежо и убедительно, как и пару-тройку веков назад.