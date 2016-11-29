Дидье Маруани задержали по подозрению в вымогательстве денег у Киркорова

Столичная полиция задержала в Москве лидера французской группы Space Дидье Маруани и его российского адвоката Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова, сообщает РИА Новости.

Маруани и Трунов были задержаны в одном из отделений столичного Сбербанка во время процедуры передачи денег.

По данным полиции, в один из территориальных отделов полиции обратились с заявлением о вымогательстве денежных средств в размере 1 миллиона евро и распространении в отношении заявителя сведений, порочащих его репутацию.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - цитирует агентство представителей правоохранительных органов.

Ранее Маруани подал иск о взыскании 75 миллионов рублей с певца Филиппа Киркоров за нарушение авторских прав. Предметом разбирательства стала песня Киркорова «Жестокая любовь», по данным истца она является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Иск был возвращен заявителю.