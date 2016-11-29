]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Дидье Маруани задержали по подозрению в вымогательстве денег у Киркорова

22:46 29.11.2016
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Столичная полиция задержала в Москве лидера французской группы Space Дидье Маруани и его российского адвоката Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова, сообщает РИА Новости.

Маруани и Трунов были задержаны в одном из отделений столичного Сбербанка во время процедуры передачи денег.

По данным полиции, в один из территориальных отделов полиции обратились с заявлением о вымогательстве денежных средств в размере 1 миллиона евро и распространении в отношении заявителя сведений, порочащих его репутацию.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - цитирует агентство представителей правоохранительных органов.

Ранее Маруани подал иск о взыскании 75 миллионов рублей с певца Филиппа Киркоров за нарушение авторских прав. Предметом разбирательства стала песня Киркорова «Жестокая любовь», по данным истца она является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Иск был возвращен заявителю. 

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.