Йорш «Держитесь»

Исполнитель: Йорш, Название: «Держитесь», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сакраментальная фраза Дмитрия Анатольевича Медведева «денег нет, но вы держитесь» ожидаемо породила серию интернет-мемов. К ней с удовольствием прибегают, как рафинированные эстеты, так, например, и матерые панки из подмосковной группы «Йорш». Обложка их нового альбома «Держитесь» просто вопиет о том, что поздно хвататься за поручни, когда искореженный автобус без руля и без ветрил на полной скорости летит в самое пекло. Постапокалиптические картинки из дизайна диска настолько увлекли музыкантов, что они забыли даже разместить на диджипаке трек-лист альбома, лишив тем самым своих фанатов дополнительной поддержки.

Как ни странно, жизнеутверждающий настрой альбома немного контрастирует с таким упадническим оформлением. Да, порою «Йорш», по инерции, сгущает краски, рассказывая, например, о том, как человека увольняют с работы за татуировку (даже если и так, то значит это место все равно не принесло бы соискателю ничего хорошего). Но призывы «умереть стоя», потому что так «умереть стоит» встроены в столь убедительный контекст, что зерна, возможно, и упадут на благодатную почву.

Сочиняя протестные песни, «Йорш» все чаще стремится избежать набивших оскомину штампов из виртуального словарика записного либерала. Самой удачной в этом плане является «Граффити», где надписи на стенах преподнесены как один из немногих достоверных источников в условиях тотальной информационной блокады. А в «Насилии» музыканты пытаются осмыслить степень влияния Достоевского, Мураками и Есенина на неотесанных парней из подворотни. Выводы, правда, сделаны неутешительные, но отрадно, что тема, по крайней мере, вообще поднимается.

Альбом гораздо разнообразнее по звучанию, чем предыдущий - «Оковы мира». Помимо традиционного забойного панка, здесь можно услышать рэпкор («Ваниль и вата») и тяжелый рок-н-ролл («В рок-н-ролле»). Интересно выстроен трек «День коцаных е...ников». Сначала атмосфера нагнетается, как в музыке, так и в тексте, потом появляется намек на возможный катарсис, но ожидания слушателя так и не оправдываются. Почему? Послушайте песню, там всё обосновано.

Есть в альбоме даже баллада «Одиночество», записанная совместно с основательницей группы «Дайте Два» Людмилой «Тещей» Маховой. Слушать песню забавно, потому что приглашенная гостья должна, как минимум с юмором относится к страшилкам о концлагерях, да и недостижимая по сюжету песни встреча весны в Сан-Франциско ей вполне по плечу. Но Люся так редко использует скрипку в рамках собственной группы, что хочется поблагодарить «йоршей» за редкую возможность послушать ее игру.

Финал пластинки выглядит веско. В песне «Архипелаг» образ «архипелага Ништяк» связывается с анархической коммуной, тогда как остров (не будем говорить чего) символизирует централизованную власть. Солженицыну бы такое развитие его идей, возможно, пришлось бы по душе.