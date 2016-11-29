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Москва даст старт европейскому турне группы KISS

12:28 29.11.2016
KISS. Фото с kissonline.com
KISS. Фото с kissonline.com

Легендарные глэм-рокеры KISS объявили первые даты своего европейского турне 2017 года.

В текущем году KISS выступали преимущественно на территории США. Все концерты тура были распроданы и все это время поклонники группы в Европе ждали возвращения кумиров. Европейская часть тура стартует в мае 2017 года с концерта в Москве, который состоится 1 мая в СК «Олимпийский».

Для KISS это будет второй приезд в Россию. Ранее коллектив выступал перед своими российскими поклонниками в 2008 году. Последний студийный альбом KISS «Monster» увидел свет в 2012 году. Всего же на счету рокеров 20 полноформатных пластинки и 22 концертных альбома, разошедшихся тиражом более 100 миллиона копий. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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