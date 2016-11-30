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Полиция отпустила Дидье Маруани с извинениями

12:43 30.11.2016
Дидье Маруани. Фото Sebmarouani с сайта wikipedia.org
Дидье Маруани. Фото Sebmarouani с сайта wikipedia.org
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Лидер французской группы Space Дидье Маруани и адвокат Игорь Трунов были отпущены из ОВД Басманное в пять утра 30 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, полицейские принесли извинения Маруани и Трунову, правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова о вымогательстве.

Маруани и Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в Москве, куда приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, якобы согласившимся выплатить 1 миллион евро за неправомерное использование музыки Маруани. Однако по словам адвоката Киркорова, его подопечный не соглашался ни на какое мировое соглашение, а вместо этого написал заявление в полицию о вымогательстве со стороны Маруани.

Уже после освобождения Трунов заявил «Интерфаксу», что его подопечный будет подавать иск о плагиате в американский суд. «По американским законам, Киркоров должен будет заплатить минимум 10 миллионов долларов за плагиат», - цитирует агентство адвоката Маруани.

Ранее Маруани подал иск о взыскании 75 миллионов рублей с певца Филиппа Киркоров за нарушение авторских прав. Предметом разбирательства стала песня Киркорова «Жестокая любовь», по данным истца она является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Иск был возвращен заявителю. 

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