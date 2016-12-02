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Диана Арбенина работает над новым альбомом и книгой прозы

13:07 2.12.2016
Диана Арбенина. Фото с офстраницы «Ночных Снайперов» в Facebook
Диана Арбенина. Фото с офстраницы «Ночных Снайперов» в Facebook

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина работает сразу над двумя проектами.

Как рассказала певица порталу «Национальная служба новостей», одним из проектов является собственная книга. По ее словам, она давно хочет написать прозу, и сейчас подошло время реализовать эту мечту.

«Она из меня уже просто сочится, а я все занимаюсь чем-то другим, а не тем, от чего у меня горят кончики пальцев», - призналась Арбенина.

Параллельно ведется работа над новым студийным альбомом «Ночных Снайперов». Как рассказала артистка «Нашему Радио», половина материала для будущей пластинки уже готова и музыканты готовы приступить к репетициям.

«Я думала, что альбом «Выживут только влюбленные», меня целиком съел и больше я ни одной песни никогда в жизни не напишу. Но Бог распорядился иначе и у нас уже готова половина альбома», - поделилась она.

Торопиться с релизом Арбенина не собирается. Ожидается, что новый альбом, а также книга рассказов увидят свет не ранее 2018 года. 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 17:45
нс

после известных событий она мне неинтересна.
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