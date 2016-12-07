Памятник Римскому-Корсакову установлен в центре Каира

В Каире появился памятник выдающемуся русскому композитору Римскому-Корсакову.

Как сообщает ТАСС, монумент был установлен на территории Национального каирского оперного театра. Скульптура положила начало Аллее славы композиторов, которая протянется вдоль основного здания театра, который расположен в центре египетской столицы.

Как отметил посол России в Египте Сергей Кирпиченко, выбор скульптуры Римского-Корсакова в качестве первого памятника Аллеи композиторов является как нельзя более удачным, так как композитор является не только символом мировой культуры, но и связей музыкальной культуры разных стран.

Следующей скульптурой на Аллее композиторов в Каире станет памятник известному египетскому певцу и композитору Фариду аль-Атрашу.