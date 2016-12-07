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Памятник Римскому-Корсакову установлен в центре Каира

12:12 7.12.2016
Н.А. Римский-Корсаков. Фото с сайта wikipedia.org
Н.А. Римский-Корсаков. Фото с сайта wikipedia.org

В Каире появился памятник выдающемуся русскому композитору Римскому-Корсакову.

Как сообщает ТАСС, монумент был установлен на территории Национального каирского оперного театра. Скульптура положила начало Аллее славы композиторов, которая протянется вдоль основного здания театра, который расположен в центре египетской столицы.

Как отметил посол России в Египте Сергей Кирпиченко, выбор скульптуры Римского-Корсакова в качестве первого памятника Аллеи композиторов является как нельзя более удачным, так как композитор является не только символом мировой культуры, но и связей музыкальной культуры разных стран.

Следующей скульптурой на Аллее композиторов в Каире станет памятник известному египетскому певцу и композитору Фариду аль-Атрашу. 

Темы: Египет, Каир, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 13:40
сторож Аполинарий

Я бы рядом с Джерзинским русскому мужику Малюте Скуратову поставил.
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