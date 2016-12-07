Борис Гребенщиков приложил тех, кто с мечом, на концерте с оркестром

Московская премьера программы Бориса Гребенщикова SYMPHONIA состоялась в «Крокус Сити Холле» 3 декабря

Парадоксально, но факт: Борис Гребенщиков был чуть ли не первым русским рокером, начавшим экспериментировать с оркестром. Однако представил соответствующую программу живьем одним из последних. В альбоме «День Серебра» (1997) «Аквариум» пытался сымитировать звучание оркестра путем наложения партий скрипок и виолончели. Сделано это было настолько неумело и наивно, что сейчас БГ вспоминает об этом со снисходительной улыбкой.

Первой настоящей удачей в этой области стала возвышенная «Охота на единорогов», записанная с питерскими академическими музыкантами. Есть также смысл упомянуть о дивной, но недооцененной пластинке «Гиперборея» (1997), на которой царит барочное звучание. Своеобразной вершиной надо признать представленную в 2012-м ораторию «Семь песен о Боге», написанную для солиста, двух хоров, оркестра и состоящую из шестнадцати частей. Для реализации этой идеи потребовались усилия Московского синодального хора и десятков классических музыкантов.

Три года назад вышел симфонический сингл БГ «Фавн», но массовой презентации этого релиза так тогда и не случилось. И вот, наконец, в «Крокусе» 3 декабря многие пробелы, включая этот, были восполнены. Большую часть сцены заняли музыканты оркестра «Глобалис». Нынешний «Аквариум» представал в полном составе, но зрителям дали понять, что не он сегодня здесь главный, потому что визуально он совершенно ничем не выделялся среди других музыкантов. Начали с написанной специально для «Симфонии» инструментальной интродукции, которая напомнила о взвинченных опусах Сергея Курехина.

SYMPHONIA наглядно доказала, что возможность оркестровых аранжировок потенциально заложена даже в тех песнях БГ, которые записывались минимальным составом. Взять шедшую вслед за «Интро» «Сирин, Алконост, Гамаюн». На «Русском альбоме» она звучала довольно аскетично (правда, с трубой Вячеслава Гайворонского, который принял участие и в концерте в «Крокусе»). Теперь же оркестр развернулся в полную мощь, открывая, в казалось бы изученных вдоль и поперек проигрышах неизведанные глубины. Переломный момент наступил, когда БГ взволнованно спел «И может быть, следующим, кто постучит, к нам в дверь, будет война» - и вместо зеленого сценического света моментально вспыхнул красный. «Война» здесь была уже не фигурой речи, а суровой реальностью, о чем возвестил и сыгранный следом оркестром тревожный походный марш. Кстати, дирижировал оркестром маэстро Саймон Басс — тот самый, что приложил руку и к «Фавну».

«Мне очень нравится ваша реакция, - лукаво сообщил Гребенщиков притихшим зрителям. - Появилась задумчивость. Собственно, этого мы и добивались!». По замыслу лидера «Аквариума», концерт был поделен на три смысловых блока. Сначала пелось об «общественном» - в «Очарованном тобой», «Лошади белой», «Деле Мастера Бо» и «Письмах из хрустального захолустья». Затем — перед «Цветами Йошивары» - БГ предложил перейти к «личному». К этой категории относились также «Stella Maris» (ознаменовавшая конец первого отделения), «Голубиное слово», «Небо цвета дождя» и инструментальная композиция. В этот ряд могли бы неплохо вписаться песни из «Гипербореи» и «Охота на единорогов». Но, увы «Аквариум» не расщедрился ни на то, ни на другое — хотя, например, «гиперборейный» «Ангел дождя» был совсем недавно реанимирован именно в концертном виде.

Перед «Ногой Судьбы» Гребенщиков возвестил о начале блока «эпических песен». Когда-то он признавался, что альбом «Сестра Хаос», куда она и входит, является сборником современных псалмов, так что логика была вполне ясна. В смысловом отношении к ней примыкали «Туман над Янцзы» и «Феечка». А вот всенародно любимые «Стаканы» выбивались из общей череды, но без них, конечно, было нельзя. В нужное русло зрителей вернул «Навигатор». Правда, Борис Борисович, и здесь нашел место для «общественного» высказывания, спев финальную строчку следующим образом: «Ну а тем, кто с мечом, я скажу: go f...k yourself!» Так была закольцована антивоенная тема, начатая в «Сирине, Алконосте, Гамаюне», а своеобразным продолжением этой песни стал сыгранный-таки под занавес «Фавн»! Гребенщиков совершенно верно заметил, что ради этого все сегодня, по большому счету и собрались.

Финал был вполне стандартен не только для оркестрового, но и для какого-нибудь рядового выступления «Аквариума»: «Не могу оторвать глаз от тебя», «Дубровский» и «День Радости». Но БГ умеет сделать так, чтобы послевскусие после его выступления осталось долгим и светлым, поэтому дополнительно что-то тут измышлять не было нужды. Финальное пожелание Бориса Борисовича тоже было уместным: «С наступающим вас Рождеством». Есть надежда, что благодаря и этому концерту и исполненной на нем песне «Дело мастера Бо» Рождество на сей раз никого не «застанет врасплох».