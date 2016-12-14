Трио имени Рахманинова, 15 декабря, Зал Врубеля Государственной Третьяковской Галереи

15 декабря 2016 года состоится выступлением знаменитого Трио имени Рахманинова в Зале Врубеля Государственной Третьяковской Галереи в рамках цикла концертов «Русские сезоны в Германии. Немецкая классика в России»

В концерте прозвучат шедевры камерной музыки Глинки, Бетховена, Понкьелли. Вместе с музыкантами Трио имени Рахманинова на сцену поднимется первый кларнет оркестра Большого Театра России Сергей Петров. Начало в 19.00.

«Это выступление завершает большой цикл концертов, в котором нам удалось познакомить немецких любителей камерной музыки с выдающимися произведениями русских композиторов, как широко известных, так и редко исполняемых, – говорит руководитель Трио имени Рахманинова, пианист Виктор Ямпольский. ¬¬– В Цикле прозвучала музыка Глинки, Аренского, Рахманинова, Чайковского, Шостаковича. Концерты состоялись в таких городах как Берлин, Висбаден Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт. В течение 2016 года концерты немецкой камерной музыки состоялись в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астрахани и Саратове, где для российских слушателей прозвучали шедевры Мендельсона, Шумана, Брамса. Особенно важно, что столь серьезный культурно-просветительский проект нашел поддержку как российского «Газпрома», так и немецкой компании «ФНГ-Фербунднетц Газ АГ», что демонстрирует объединяющую роль искусства и культуры даже в очень непростые времена».

Наряду с музыкантами Трио имени Рахманинова в проекте принимают участие:

Антон Кулапов – альт Заслуженный Артист РФ, солист ансамбля «Виртуозы Москвы»

Сергей Петров – кларнет, первый кларнет оркестра Большого Театра России

Александр Лемешев – стеклянная арфа

Фридер Бертольд – виолончель (Германия)

Урсула Лангмайер – сопрано (Австрия)

