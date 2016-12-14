Игорь ’Jeff’ Поляков (Catharsis): Работа с оркестром дает возможность вырасти как музыканту и артисту!

Своя уникальность группы Catharsis в том, что для многих она сродни некой параллельной Вселенной.

До какого-то момента ты не знаешь о существовании группы, не знаком с ее творчеством, а потом в какой-то момент слышишь песню или попадаешь на концерт и… с удивлением для себя узнаешь, что группа уже более 20 лет на сцене, выпустила множество альбомов, реализует большие проекты. Самый масштабный из них – рок-концерт с симфоническим оркестром «Глобалис» – с успехом прошел в ноябре. И поскольку подобные проекты, когда группа тяжелого музыкального направления сотрудничает с оркестром, дает концерт на одной из самых больших клубных площадок (Bud Arena) и записывает его для издания во всех мыслимых аудио- видео- форматах, к которым интерес зрителей по системе предзаказов уже составляет порядка 1 миллиона рублей… поскольку всё это на отечественной метал-сцене – редкость, мы решили разузнать всё в деталях у основателя Catharsis, Игоря ‘Jeff’ Полякова.

Группе Catharsis - 20 лет! Переизданы все альбомы, а в ноябре отгремел юбилейный концерт при участии симфонического оркестра «Глобалис». После двух таких больших проектов - есть ли у вас самих ощущение, что «ну, всё, теперь нам точно 20 лет»?

Неа (смеется) Очень возможно, что такое ощущение придет по факту реализации всей этой масштабной оркестровой истории в уже окончательном физическом виде. Концерт отгремел, и, безусловно, стал основой основ этого проекта, но в данный момент кипит работа на студиях и нам особенно некогда «осознавать» что-то еще. Очень надеемся, что в самом начале весны 2017 года результат будет обнародован, может и осознание возраста с этим наконец придет? (улыбается) Хотя вряд ли - там уже хватает дальнейших планов, в том числе и концертных, и т.д и т.п. Посмотрим, если «осознаем» - сразу расскажем! (улыбается)

Учитывая, что на нашей «тяжелой» сцене (если говорить о жанровой принадлежности) концерты с оркестром дает разве что только Ария, интересно узнать, как появилась идея сделать такой большой симфонический проект, который подразумевает немалые финансовые вложения, участие большого числа людей и много времени на реализацию?

А мы вообще любим «замахиваться» на кажущиеся многим изначально недосягаемые вершины, чтобы пытаться их «взять». Так появляется какой-то азарт, что ли, желание вновь и вновь доказывать самим себе, что мы способны на большее, это как минимум стимулирует и заставляет работать на полном максимуме возможностей, одновременно давая какой-то новый, зачастую просто бесценный для творческого коллектива опыт. Идея, как мы не раз уже говорили, вынашивалась ну лет, наверное, 5 минимум, осмыслялась, мы собирали информацию, «изучали материал»... Ну и, в какой-то момент поняли, что, наверное, потянем. Вложений, людей и т.д. было не просто «немало», а, прошу прощения, просто «немерено» (улыбается) Сомневались во многом, понимали что рискуем, боялись за результат до буквально дня концерта, все-таки это первый в нашей практике подобный проект. Но, тьфутьфутьфу, всё вроде как не просто «случилось», а ПОЛУЧИЛОСЬ!

С чего вы начали работу? Что предопределило его итоговый успех?

Если откинуть все годы «моральной настройки», то непосредственно финальное осмысление мы начали в конце 2015 года, определились с площадкой и в декабре уже знали где и когда это мероприятие произойдет. Сэт-лист концерта мы решили составить с помощью слушателей, для чего весной были проведены и сыграны в столицах «концерты по заявкам», которые нам здорово помогли определить «наиболее народно любимые» песни для юбилейной симфонической постановки. С примерно того же декабря мы начали поиск оркестра и «осмысление» дирижера. Изначально рассматривали несколько вариантов оркестров. С одним из них, не из России, начали вести переговоры и что-то начинать делать, но темпы их работы (особенно их оркестровщика, который изначально брался за написание партитур) нам показались не очень подходящими и начались поиски новых путей. Их логичным завершением стала договоренность с нашим «Глобалисом», работа с которым с первого дня нас полностью устроила. Профессионально, оперативно, креативно, интересно - что еще нужно для общего успеха большого проекта? (улыбается) Их участие - это одна из важнейших составляющих этого самого успеха, с другим оркестром все могло получиться иначе, и, очень вероятно, что хуже, все-таки их бесценный опыт работы с рок-музыкантами сложно переоценить.

Ты говоришь, с первым оркестровщиком не сложилось. Кто же тогда взялся за эту работу?

Ну если с оркестром выбор как бы «лежал на поверхности», был понятен и логичен, то вот с оркестровщиками все оказалось несколько сложнее, ведь мы изначально не хотели делать «стандартный оркестровый подклад под хеви-метал», практикуемый в большинстве подобных проектов, а хотели сделать что-то максимально необычное, развить и раскрыть композиции в новом свете, добавить новых красок... Найти такого специалиста - задачка оказалась не из простых. Мы пересмотрели много вариантов, кто-то нам не подходил в плане композиторского мышления, кто-то был слишком занят и нас не устраивали сроки сдачи материала, а кто-то и просто обозначал такие заоблачные гонорары, что даже в рамках нашего, весьма немалого бюджета, это было просто невозможно. И в итоге, по совету знающих людей, мы перестали «искать в топ-кругах», а обратили внимание на нашего старого доброго знакомого Евгения Черемных, замечательного музыканта-виртуоза, имеющего специальное образование и давно нам предлагавшего попробовать сделать что-то подобное с нашей музыкой, которую он более чем знает и уважает. В случае Евгения определяющим фактором стало то, что у него, по-хорошему, «горели глаза» этим позаниматься, в отличие от большинства признанных мастеров, для которых это давно стало рутинной механической работой, и Женя просто раскрылся с первой же темы. Он работал сутками напролет, мы замучали его правками, комментариями и пожеланиями, но он стойко переносил весь этот шквал и в итоге у нас получилось именно то, что мы и хотели услышать. Работа эта продолжалась примерно полгода...

ОК, понятно. А далее, по всей видимости, дирижер?

С дирижером тоже все оказалась не так просто, как хотелось изначально. Мы давно присматривались к шведскому дирижеру Ульфу Ванденбрандту, еще до его участия в Арии, но именно их шоу оказалось решающим, он очень понравился всем нам и мы настроились на работу именно с ним. В нем есть та самая динамика, которая присуща и нашему коллективу, мы, как и в случае с оркестровками, никак не хотели «просто классического дирижера во фраке», но искали что-то необычное. Ульф с радостью согласился принять участие в нашем проекте, мы согласовали все моменты, и, практически, начали подготовительную работу, но «жадины из Арии» (смеется) , узнав про это, категорически не захотели отдавать нам «участника их проекта», и мы вновь откатились к нулевой точке. Настроившись на Ульфа, и после этого лишившись его, мы встали перед непростой задачей, нам никак не хотелось делать что-то более «обычное», а найти дирижера с подобной харизмой и драйвом было почти нереально. И наши креативные промо-менеджеры (за что им огромное спасибо!) выдали абсолютно нестандартную мысль: «а разорвите шаблоны и возьмите за дирижерский пульт женщину!» Идею, изначально показавшуюся почти абсурдной, мы долго осмысляли, и она все больше и больше нам нравилась. Ну а ведь действительно - женское обаяние - великая вещь, и именно женщина вполне способна украсить нашу постановку, добавив совершенно иного колорита, вполне подходящего нашему «светлому» творчеству. И начались поиски в этом направлении, мы отобрали несколько десятков кандидатур со всего мира, чуть с ума не сошли пересматривать все варианты (улыбается) Далее - как и в случае с оркестровщиком, переписки, общение, стыковки дат, гонораров, и снова что-то не срасталось, не стыковалось, мы начинали грустить по этому поводу... И когда одна из основных наших кандидатов - Анна Ракитина, сообщила, что на это время она может попробовать найти окошко и принять участие в проекте, мы немедленно предложили встретиться и обсудить все детали, чтобы уже «воочию» убедиться, что Анна нам подходит. И она с первой встречи отмела всякие сомнения, она - абсолютно «наш человек», ну а ее природная харизма и обаяние, помноженные на исключительный профессионализм, сомнений не оставили, Анна именно тот человек, которого мы искали! Ну а теперь, по прошествии концерта, я уверен, не найдется ни одного человека, кто скажет что мы ошиблись в этом выборе! (улыбается)

Но и это еще не всё, параллельно всем этим поискам и стыковкам творческого состава, мы вели большую работу по продумыванию и проработке всей технической части постановки, свет, декорации, сцена, звук... Одним словом, проект оказался просто циклопически непростым, но, раз мы замахнулись на это, решили идти до конца и делать всё по максимуму, без компромиссов с самим собой. И почти год каждый день с утра до вечера мы что-то делали, готовили, согласовывали, ругались, нервничали, но пытались не сдаваться и верили в лучший результат, может в этом и есть причина успеха? (улыбается)

Как проходила и была организована работа с симфоническим оркестром «Глобалис»? Это правда, что профессиональному оркестровому коллективу достаточно 2-3 репетиций, чтобы на высоком уровне подготовить практически любую программу? Поделитесь своим опытом, ведь вы сначала смотрели на всё со стороны и только ближе к развязке присоединились к процессу.

Львиная доля работы осуществлялась дистанционно, и это здорово помогло нам реализовать и решить много других организационных вопросов, на которые в другом раскладе могло просто не хватить времени. По мере утверждения каждой оркестровки мы отправляли партитуры каждому музыканту оркестра, плюс обязательно делали демо-версию звучания этих партий с «тяжелыми гитарами» и вообще всей «метал-составляющей», они изучали их, «врастали» в метал-материал, и, когда за примерно неделю до шоу мы собрались на их первой совместной репетиции (пока еще без нашего участия как группы), стало ясно, что мы имеем дело с настоящими профессионалами (улыбается) Вообще эта первая репетиция запомнилась мне лично больше всего - ты идешь по коридору в направлении двери классического концертного зала, а из-за нее целый оркестр играет «Помни Меня»... Ощущения я вам скажу, до мурашек (улыбается)

Нет, безусловно, на репетициях возникали какие-то небольшие огрехи, но их мастерски вычищала Анна, заранее прилетевшая из Германии для финализации всего нашего проекта. До этого времени она также долго и кропотливо внимательнейшим образом изучала все партитуры нашей программы, и меня до сих пор восхищает умение человека мыслить целым оркестром - это очень круто! Мы сами, если честно, немного опасались, хватит ли нам времени, успеем ли мы за несколько репетиций все «срастить как надо», но, как оказалось, да, особенно если работаешь с настоящими профи как «Глобалис» и Анна. Сама группа и каждый музыкант в отдельности до этого несколько месяцев «вбивала в руки» всю программу, репетируя под «виртуальный оркестр», и это тоже здорово помогло нам сделать все быстро и качественно на отчетных репетициях. Все музыканты хоть и волновались немного, но были «на 100% в материале», это очень важный момент вообще для любого музыкального коллектива, ну и тем более для проекта в таком масштабном формате.

Поскольку о концерте было известно еще летом, многие успели в деталях обсудить, насколько концертная площадка - а это был гигант-клуб Bud Arena - подходит подобному формату «оркестр+группа». Что вы можете сказать по итогам: почему вы сделали такой выбор, как площадка подготавливалась к концерту и в чем итоговые плюсы/минусы?

Ну тут, вообще говоря, выбор был не самый большой, залов такого размера в Москве буквально несколько - Stadium, Crocus и Arena. Stadium нам показался все-таки крупноватым, Crocus великолепен, но слишком «академичен», а нам все-таки хотелось сделать в первую очередь «метал-шоу», и, в этом смысле Arena показалась наиболее предпочтительной. Этот зал нам хорошо знаком и понятен, посему работать там было комфортно. Но, даже при его масштабах, нам все равно пришлось вносить большое количество корректив в его инфраструктуру, разместить целый оркестр на сцене - дело непростое, в итоге мы достраивали и увеличивали эту самую сцену, довешивали дополнительные световые фермы, весь стационарный свет вообще сняли полностью и завозили полный новый комплект... Всю ночь до концерта шло строительство, с утра началась настройка аппарата, возникали какие-то техсложности и нюансы, один раз даже участок сцены провалился, хорошо что это случилось не на самом концерте (улыбается) Вся эта конструкция продумывалась и просчитывалась несколько месяцев, наши технические специалисты создавали компьютерные 3D-модели всего концерта, мы критиковали что-то, ругались, спорили, один раз я довел нашего технического директора просто до истерики своими «наездами» и он чуть не уволился из коллектива (смеется) Творческий процесс, он такой (улыбается) В помощь им мы выписали дополнительных специалистов в своих областях, и, в итоге, мы считаем, что на 90% у нас получилось все именно так, как планировалось. 90% - это очень крутое «попадание в цель» для такого проекта, поверьте (улыбается) Мы учли весь предыдущий опыт разного рода собственных «постановочных» концертов, и делали все по максимуму, что и стало в итоге залогом успешного проведения мероприятия.

Отдельно стоит сказать, что подзвучить целый оркестр (который, на самом деле, не такой уж и громкий «инструмент», как может показаться), это целая история! Под каждый инструмент нужен специальный микрофон, каждому музыканту нужен специальный комфортный баланс звука в мониторах на сцене, благо, наш звукорежиссер имеет немалый опыт работы с оркестрами, и сумел «вырулить» всю эту историю. Мы читали мнения, что в «боевиках» в каких-то местах зала оркестр было слышно плохо, но, идеально «скрестить» power-metal и симфоническое звучание, чтобы слышно было все, всем и везде в живом исполнении, наверное, просто нереально. Однако, у нас записаны абсолютно все партии каждого инструмента отдельными дорожками, и именно сейчас на студии мы добиваемся того самого, близкого к идеальному, балансу звучания, чтобы на физических носителях раскрылся весь максимум нашего симбиоза. Очень непростая задачка, но работа уверенно ведется и промежуточные результаты впечатляют

Ну и дополнительным, не очень приятным фактором, стало неожиданное и резкое похолодание в столице, в связи с чем и посетители в очереди и музыканты с утра в холодном зале были вынуждены немного померзнуть. Надеемся, что эта неприятность была компенсирована эмоциональной «жарой» в течение концерта, мы уж точно согрелись как надо! (смеется)

Дирижер концерта - Анна Ракитина - красивая миниатюрная с виду девушка просто порвала все шаблоны! Как ей удается перевоплощаться из "тихого человека" в центр притяжения внимания и сгусток энергии? Вам, как активно концертирующей группе, это должно быть понятно, наверняка же! И когда вы окончательно поняли, что не ошиблись с выбором - еще на стадии репетиции (ведь от дирижера на самом деле очень многое зависит в плане звучания оркестра и его самоотдачи) или уже после концерта, по итогам?

Да-да, это именно та «харизма и драйв», про которую я говорил ранее. Анна действительно очень «тихий и спокойный» человек, при наших встречах она выглядела именно так, но, «чертячий огонек в глазах» все равно читался сразу (улыбается) И, когда на первой же репетиции она встала за пульт, этот «огонек» превратился в бурю эмоций, и это - признак самого настоящего и большого Артиста, который не просто «отрабатывает» концерт, но именно «живет» им. И в этом и есть весь секрет, который отличает «аморфного» исполнителя-ремесленника от настоящего концертного музыканта. Ты думаешь наш Саша Тимонин по жизни какой-то балагур или электровеник? Да какой там, он - само спокойствие и местами даже «подтормаживание» (смеется) А на сцене этот товарищ превращается в самый настоящий фонтан энергии, а уж если 50 капель компота до этого закинет, то даже я начинаю побаиваться столкновений с ним в течение концерта (улыбается) Артисты! Окончательно и бесповоротно я понял, что с выбором Анны мы угадали на 1000% ночью сразу после концерта, когда бросился смотреть на YouTube первые ролики, выкладываемые посетителями. Мне ОЧЕЕЕНЬЬ хотелось увидеть, как же все это в итоге получилось, особенно в части оркестра и дирижера, на сцене-то бОльшую часть времени я был к ним спиной.... Увидев Анну, которая просто «жгла» в самом лучшем смысле этого слова, все мои самые-самые последние остатки сомнений просто улетучились безвозвратно! Потрясающая артистка и профессионал, очень надеюсь, что мы еще поработаем с ней!

Как возникла идея сделать 10-минутную композицию, которая в середине концерта была исполнена одним оркестром, без группы? Композиция состояла из 3х музыкальных тем Catharsis. Почему вы решили использовать именно эти темы и представить их именно в таком оркестровом формате? Не было опасений, что это "сломает" динамику всего шоу?

Ну тут сразу несколько причин. Наш коллектив относится к своему имиджу и образу на сцене очень тщательно, и никогда не выходит на сцену в той же майке и джинсах, в которых приехал с утра, ни на одном концерте. К юбилейному шоу отношение было еще более внимательное и у большинства музыкантов было подготовлено несколько костюмов, которые должны были смениться в середине концерта. В таких случаях группа либо просто уходит «на антракт» со сцены, либо паузу заполняет, скажем, барабанное соло. В нашем случае на сцене был размещен оркестр, который, в отличие от нас, не мог так просто взять и уйти, чтобы потом вернуться, сложности коммутации и вообще «многолюдность» этого сделать просто не позволяли. Оставить его просто на сцене в тишине? Глупость, правда? (улыбаясь) Ну и, конечно же, второй, не менее важной причиной, являлся факт «симфоничности» концерта, которую мы хотели подчеркнуть во всем, что касается участия оркестра, показать его по максимуму и «во всей красе». Я не раз говорил уже, что мы подходили к вопросу написания оркестровок не так, как обычно, мы не делали подклад, а создавали под каждую песню новое, почти самостоятельное звучание композиции, и дать возможность зрителю насладиться этим звучанием - одна из основных задач всего проекта. Ну и как же тут без попурри без «метала»? Таким образом мы убили сразу двух зайцев, хотя, конечно, велосипед не изобрели, а использовали общемировые правила построения подобного рода концертов, по-моему получилось отлично. Я слушал из-за сцены это попурри, и меня особенно впечатлило исполнение «Madre», просто волшебство! Именно поэтому, кстати, мы в итоге решили добавить специальный двойной бонус CD в бокс-издание концерта, которое пока еще можно успеть приобрести в рамках нашего краудфандинг-проекта на planeta.ru, чтобы каждый его обладатель смог в полной мере оценить всю глубину и интересность каждой оркестровой версии песни, поверьте, там есть что послушать!

Решение записывать концерт на аудио и видео было изначально? Какие форматы по итогам концерта вы предложите аудитории весной 2017-го?

Все возможные! (улыбается) Такой проектище мы не могли не сделать на максимуме, и он появится на всем, на чем можно было бы его издать, чтобы каждый ценитель смог найти для себя идеальную версию. Помимо относительно стандартных CD и DVD, его видеоверсию в HD-качестве можно будет увидеть в BLU-RAY формате, а для настоящих аудиофилов он будет выпущен на двойной виниловой пластинке, для которой материал пройдет дополнительный FDR-мастеринг и раскроет звучание "по полной". Для любителей цифровых технологий он будет доступен в MP3, LOSSLESS и HD-VIDEO версиях. Ну а я лично, как страстный коллекционер, ожидаю его увидеть в максимальном формате DELUXE BOX SET издания, который объединит все версии в одном стильном и весьма увесистом боксе, куда, помимо всего прочего, войдет тот самый двойной CD с только оркестровым звучанием и набором разного рода коллекционной атрибутики.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот самый коллекционный бокс, который будет изготавливаться только по предварительному заказу. Почему это настолько эксклюзивная позиция? И зачем вообще вы решили организовать систему предзаказов, если можно было выпустить всё сразу по готовности и каждый решил бы для себя, что ему нужно?

Я полагаю, что многие уже видели нашу бокс-версию «Антология», и не понаслышке могут оценить, в каком виде такие вещи мы стараемся издавать. Да, это абсолютный эксклюзив, и всё, что войдет в этот бокс, нигде и никогда в продаже более не появится, он доступен только по предзаказу на краудфандинговой платформе «Планета. ру» и рассчитан на настоящих ценителей «богатых» изданий. Т.е. грубо говоря, обладатель этого бокса становится обладателем всего того, что связано с нашим симфоническим проектом в полном объеме и в самом презентабельном виде. Такие проекты реализуются раз в десятилетия, это очень сложная и дорогостоящая история, и мы очень хотим, чтобы каждый желающий мог иметь у себя его результат в коллекции в соответствующем масштабу самого проекта виде.

Если говорить о системе предзаказов в принципе, к которой мы обращаемся не в первый раз, то хочется сказать следующее. Мы, по сути, не нуждаемся в каких-либо сборах и можем выпустить на любом лейбле обычные издания, они, безусловно, продадутся, и на этом всё. Интересно ли нам это? Нет. Мы прекрасно знаем, что такое мнение разделяют с нами и многие наши слушатели, и проект «Антология» подтвердил это в полном объеме. Его итогом стали потрясающие версии переизданий, про бокс я вообще умолчу, так почему же мы должны лишать себя и нашего слушателя возможности получать что-то в принципиально ином качественном виде относительно обычных CD или DVD? Он, к нашему удовольствию, не ограничивает себя «скачиваниями из сети», и у нас есть возможность предложить ему что-то по-настоящему «крутое». И мы с радостью готовы это делать! Другое дело, что изготовление таких вот «навороченных» изданий, - дело не дешевое и не «штамповочное», и нам очень важно знать, насколько то или иное «дорогое акционерское» издание востребовано, сколько человек хотели бы его иметь в своей коллекции, дабы сделать тиражи именно под это число, не складируя дополнительные копии. Это штучный товар, он адресован тем, кому он действительно нужен и не предназначен для обычных продаж в магазинах. Экслюзив-с (улыбается) Ну а Planeta.ru - понятный и доступный каждому сервис, дающий возможность реализовать эту систему в наилучшем виде, мы не первый раз «с ними», и нас полностью все устраивает в их работе и подходу к делу.

Может ли пример Catharsis и Арии стать катализатором процесса - стоит ли ждать, что другие группы сейчас станут реализовывать подобные симфонические проекты? О каких подводных камнях вы хотели бы/могли бы предупредить коллег по цеху, что посоветовали бы им?

Вот тут не уверен (смеется) Подобного рода проекты - это жутко сложная и недешевая история, теперь-то мы это уж точно знаем, тем более в нашей стране, где у групп нет абсолютно никакой ни финансовой, ни промо-поддержки, все делается самостоятельно, и если найдутся такие смельчаки, то я сниму шляпу (улыбается) Но, конечно же, работа с оркестром для метал- или просто рок-группы, особенно с большой мелодической составляющей, - это совсем другой уровень творчества, это до жути интересно и дает возможность вырасти даже в собственных глазах просто на несколько порядков как музыкант и артист. Ну и уж если что-то советовать, то я бы рекомендовал раз так 100 взвесить все «за и против», до деталей просчитать и продумать все-все-все нюансы, предварительно пообщаться с максимальным числом всевозможных специалистов из этой области, найти настоящих профессионалов в абсолютно всех сторонах вашего проекта, и, уж если желание не отпадет, сразу заложить себе тонну времени на это, отказавшись от чего бы то ни было стороннего, уверяю, этой тонны все равно не хватит! (улыбается)

Фото: Евгений Стукалин