Полиция обратилась в Интерпол для разбирательства по делу Маруани

Московская полиция направила запрос в правоохранительные органы Франции относительно обстоятельств конфликта между лидером группы Space Дидье Маруани и российским поп-певцом Филиппом Киркоровым, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ходе проверки заявления Киркорова о вымогательстве со стороны Маруани было установлено, что предмет конфликта между артистами — песня «Жестокая любовь» - была зарегистрирована в Российском авторском обществе в ноябре 2000 года. В свою очередь Маруани, утверждающий, что этот трек является плагиатом его композиции «Symphonic Space Dream», не предоставил документы, подтверждающие факт регистрации прав на песню до ноября 2000 года.

В связи с этим по каналам Интерпола в правоохранительные органы Франции был направлен запрос для установления всех обстоятельств конфликта.

Конфликт между артистами разгорелся в ноябре текущего года, когда российский адвокат Игорь Трунов от имени Маруани подал судебный иск о защите авторских прав. 29 ноября Маруани и Трунов были задержаны полицией по подозрению в вымогательстве. Соответствующее заявление было написано со стороны Киркорова. Спустя несколько часов, проведенных в отделении, французского артиста и его адвоката отпустили с извинениями.

После данного происшествия лидер Space заявил, что ни о каком мировом соглашении речь больше идти не будет, а он, скорее всего, подаст иск в американский суд. Кроме того Маруани собирался написать заявление на Киркорова о клевете.

Со своей стороны Киркоров заявил, что заберет заявление о вымогательстве в случае, если Маруани принесет извинения.