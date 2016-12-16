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Полиция обратилась в Интерпол для разбирательства по делу Маруани

14:05 16.12.2016
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский

Московская полиция направила запрос в правоохранительные органы Франции относительно обстоятельств конфликта между лидером группы Space Дидье Маруани и российским поп-певцом Филиппом Киркоровым, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ходе проверки заявления Киркорова о вымогательстве со стороны Маруани было установлено, что предмет конфликта между артистами — песня «Жестокая любовь» - была зарегистрирована в Российском авторском обществе в ноябре 2000 года. В свою очередь Маруани, утверждающий, что этот трек является плагиатом его композиции «Symphonic Space Dream», не предоставил документы, подтверждающие факт регистрации прав на песню до ноября 2000 года.

В связи с этим по каналам Интерпола в правоохранительные органы Франции был направлен запрос для установления всех обстоятельств конфликта.

Конфликт между артистами разгорелся в ноябре текущего года, когда российский адвокат Игорь Трунов от имени Маруани подал судебный иск о защите авторских прав. 29 ноября Маруани и Трунов были задержаны полицией по подозрению в вымогательстве. Соответствующее заявление было написано со стороны Киркорова. Спустя несколько часов, проведенных в отделении, французского артиста и его адвоката отпустили с извинениями.

После данного происшествия лидер Space заявил, что ни о каком мировом соглашении речь больше идти не будет, а он, скорее всего, подаст иск в американский суд. Кроме того Маруани собирался написать заявление на Киркорова о клевете.

Со своей стороны Киркоров заявил, что заберет заявление о вымогательстве в случае, если Маруани принесет извинения.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 15:08
Гость: Федя1

Бедный Филя! Теперь он стал невыездным. Американский суд, не зависимо от фактов, признает его виновным. А, так как юрисдикция любого районного суда США распространяется на весь мир, то бедного Филю схватят в любой стране мира и доставят прямиком в Гуантанамо.
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