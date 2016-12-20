Московской площади присвоят имя композитора Милия Балакирева

В Москве появится площадь имени российского композитора и дирижера, руководителя содружества «Могучая кучка» Милия Балакирева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Имя Балакирева будет присвоено площади на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино ЮВАО Москвы. Сейчас у этой территории нет своего имени.

Предложение о присвоении имени Милия Балакирева поступило от главы муниципального округа Выхино-Жулебино, местного Совета депутатов и представителей детской школы искусств имени Балакирева. Идея была одобрена на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованиям под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова.

В 2017 году исполнится 180 лет со дня рождения композитора. Он автор музыки к более чем 40 романсам и песням, которые стали классикой российского песенного репертуара. В том числе он положил на музыку стихотворения Лермонтова «Утес» и «Когда волнуется желтеющая нива», а также стихи Фета «Я пришел к тебе с приветом», «Шепот, робкое дыханье».