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Минкультуры РФ поможет восстановить Ансамбль имени Александрова

11:37 27.12.2016
Ансамбль им. Александрова. Фото с сайта redarmychorus.ru
Ансамбль им. Александрова. Фото с сайта redarmychorus.ru
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Минкультуры РФ поможет восстановить Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, который потерял в авиакатастрофе в Сочи 64 артистов и своего художественного руководителя, дирижера Валерия Халилова, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.

По словам Мединского, дело, которое основал Александров, будет жить. «Ансамбль обязательно восстановится. Если надо, Министерство культуры окажет любое содействие», - добавил он.

Также Минкультуры РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) проработают вопрос об увековечивании памяти погибших артистов. В частности, речь идет об установке памятной доски дирижеру Валерию Халилову и мемориального знака всем погибшим артистам и музыкантам.

Самолет Ту-154 пропал с радаров рано утром 25 декабря через две минуты после взлета с аэропорта Адлера, где находился на дозаправке. Обломки самолета обнаружили спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находилось 92 человека, большинство из них - 65 - музыканты и артисты ансамбля имени Александрова, направлявшихся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. Также в самолете были военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Темы: Авиакатастрофы, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 17:29
Изя

И как долго вы были на том свете, чтобы понять где лучше, уважаемый?
27.12.2016, 17:29
Изя

Ага, из резервной копии достанут.
27.12.2016, 16:18
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Надо только репертуар обновить песнями типа "Лучше нету того свету"
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