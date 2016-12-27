«Северный Флот» снял DVD и поддержал цвет российской науки

Группа «Северный Флот» завершила очередной гастрольный тур по России

«Северный Флот». Фото Андрея Луковникова предоставлено пресс-службой группы

Несмотря на солидный бэкграунд, «Северный Флот» де факто продолжает оставаться молодым коллективом, а поэтому вдвойне интересно, как музыканты поведут себя в разных городах, в залах неравноценного калибра. Волею судеб в центре нашего внимания оказались два таких концерта — 12 ноября в столичном клубе «Известия Hall» и 16 декабря в кафе баре «9 футов» в Обнинске.

В Москве музыканты снимали свой первый официальный концертный DVD. Столь ответственное предприятие сопровождалось рядом серьезных испытаний. Накануне концерта на подъезде к Первопрестольной автобус с участниками команды намертво встал в пробку, из которой удалось вырваться лишь к четырем часам утра. Уже на 11 в клубе был назначен саундчек, но из-за прорыва трубы и затопления все сместилось. Впрочем, на зрителях эти накладки никак не отразились, потому что шоу стартовало в запланированное время.

На разогреве у «Северного Флота» выступила французская команда Sidilarsen, c которой наши музыканты прокатились по Франции, а затем и по России в рамках культурного обмена. Гостей принимали на ура, тем более, они показали громокипящую смесь из индустриального металла и диско, а также выразили почтение к хозяевам сцены, представ перед российскими зрителями в футболках с символикой «Северного Флота». Коллектив пребывает под заметным влиянием The Prodigy, чей кавер на «Breathe» благополучно исполнил под занавес. Барабанное соло гостям помог сыграть «флотский» басист Александр Куликов. Наш пострел везде поспел, поэтому перфоманс увенчался тем, что Куликов с видимой легкостью поднял их драммера на руки.

Лидер «Северного Флота» Александр «Ренегат» Леонтьев в начале своего сета выразил гостям респект, произнеся в их адрес «мерси боку» и посоветовав залу кричать как можно громче. Особо уговаривать не пришлось, поскольку восторги московской публики по поводу «Сидиларсенов» оказались вполне искренними.

Ради съемок DVD «Северный Флот» представил специальную расширенную программу (прозвучала даже редкая баллада «Последний человек на Земле»), а также решил сделать акцент на видеоряде. Во время песни «Надвигается Северный Флот» в зале создавалось полное ощущение, что и музыканты, и зрители плывут на корабле по ледяным волнам. Еще более суровым выдалось водное путешествие в «Хароне» где загробный перевозчик продирался на своем утлом челне прямо через протянутые в мольбе руки заполнивших преисподнюю страдальцев. На «Мизантропии» жутковатого вида отрок жестами звал публику за собой, но весь его зловещий облик красноречиво свидетельствовал о том, что повиноваться ему себе дороже. «Революция на вылет» сопровождалось документальной хроникой времен Гражданской войны: рушащиеся храмы, горящие села и кормежка нищих.

Музыканты охотно общались с залом. «Старого Крысолова» Александр Леонтьев охарактеризовал как песню о вреде наркотиков, а про «Стрелы» напомнил, что это — первая песня группы. В качестве полноценного конферансье выступил и гитарист Яков Цвиркунов, который то рассуждал о том, что «Дагон» идеально подходит для хорового пения, то шутливо обещал всех, кто халтурит с подпевками, рассмотреть на DVD и подвергнуть взысканиям. Под занавес Александр Леонтьев признался: «Сегодня всё было не зря. Мы вас любим, друзья, не забывайте об этом».

По сравнению с концертом в «Известиях», собравше 2000 зрителей, выступление «флотилии» в Обнинске 16 декабря выдалось совсем камерным. Зато это это был настоящий андеграунд — причем, в прямом и переносном смысле. Обнинск по праву носит статус наукограда, поэтому группа выступала по соседству с памятником нобелевскому лауреату Фредерику Жолио-Кюри и буквально в одном квартале от монумента с атомной подводной лодкой К-14. Подобно ей, «Северный Флот» и сам погрузился в пучину, поскольку играл концерт в баре с красноречивым названием «9 футов».

Собственно, это был настоящий вытянутый в длину негламурный подвал в типовом жилом четырехэтажном доме! Наверняка инструменталисты команды, попав туда, вспомнили о «золотых временах» питерского «Там-Тама», располагавшегося в недрах милицейского общежития. Шуметь в таких местах после «времени Ч» чревато, так что в Обнинске музыканты предстали перед своими поклонниками вовремя. Мы намеренно не пишем «вышли на сцену», потому что сцены как таковой в клубе не наблюдалось.

Сыграли стремительно, жарко и по укороченному сценарию. Дивясь необычности клуба, Ренегат осторожно уточнил, знают ли посетители песни, и, получив утвердительный ответ, облегченно выдохнул: «Ну, уже хорошо!». Под проигрыше «Мизантропией» он заметил высота потолка клуба все же располагает к бурному выражению эмоций, поэтому стоит поднажать, а перед «Дагоном» испросил у почтеннейшей публики позволения отхлебнуть коньячку в честь наступающего Нового года. К песне «Стрелы», по мнению Леонтьева, зрители «проснулись» окончательно. Из-за жесткого временного лимита «Северный Флот» не стал томить обнинцев перед бисом, сразу обозначив план действий: мы, мол, уйдем ненадолго в гримерку, а вы нас зовите. Это было действительно незабываемо, равно как и возвращение следующим утром на электричке в Москву через заснеженную зимнюю сказку!