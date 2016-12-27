Хвост и АукцЫон «Жилец вершин» (2 CD + DVD)

Исполнитель: Хвост и АукцЫон, Название: «Жилец вершин», Стиль: авант-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Велимир Хлебников — Эверест русской поэзии. Смелые языковые эксперименты, наделение отдельных звуков особым смыслом, сложнейшие синтаксические выкладки, математические спекуляции, собственные историософские концепции... Всё это, конечно, страшно далеко от народа. Но, тем не менее, как и любую недоступную вершину, Хлебникова время от времени пытаются покорить и обогатить собственными смыслами.

Общим местом стал тезис о том, что Хлебников является поэтом для поэтов. Вот и Константин Кинчев, рассуждая недавно о доступных и недоступных творениях рок-музыкантов, сравнил себя с Есениным, а Дмитрия Ревякина — с Хлебниковым. В «Жильце вершин» «АуккцЫон» и Алексей Хвостенко пытаются доказать диаметрально противоположную точку зрения, что блаженный Велимир может быть понятен даже детям.

Замысел, конечно, амбициозный, но отчасти получилось. Слушая альбом, удивляешься, насколько цепляющие и хитовые музыкальные темы подобраны, например, к песням «Бобэоби», «Боги II», «Иверни, Выверни» и «Призраки». А забубенный «Гроб» вообще радует мелодией в стиле французского шансона!

Но вообще-то «Жилец вершин» нужно разбирать как цельную работу — некий радиотеатр, где царит полифония, полиметрия и плюрализм мнений. Например, «Чудовище» написано так, будто сюжет предания «Чудо святого Георгия о Змие» подан через призму не героя, а его антагониста-дракона. В этом можно легко убедиться, посмотрев размещенный на DVD-бонусе анимационный клип Алексея Антонова и Артура Молева на эту песню.

Объем альбому придает и присутствие фигуры автора. В «Благовесте», судя по всему, звучит голос самого Велимира Хлебникова, предваряемый восторженной детской репликой: «Тише-тише, ОН говорит!!». Сложную систему подводных течений пластинки составляет и наличие в ней микроциклов. Так, трек «Боги» двухчастен, а «Бобэоби» представлена в двух вариантах. Жаль, лишь, что «Призраки», долженствующие разыгрываться по ролям, исполняется однним Леонидом Феддоровым (при эпизодическом участии Хвоста), из-за чего разномастные реплики оказываются вложенными в уста одного лирического субъекта.

«Жилец вершин» переиздан «Геометрией» с присущим этому лейблу размахом. На DVD можно увидеть не только клип «Призраки» с концертной версией «Богов» и «Бобэоби», но и неспешное интервью Олеси Бондаревой с Хвостом, Федоровым и Анатолием Герасимовым в антураже старой питерской квартиры, где царит творческий беспорядок. Вопросы примерно такие же, какие бы вдумчивый журналист сейчас: где тот стержень, на который насажено колесо бытия и как относиться к полыхающей на окраине империи войны? Ответы тоже примерно те же, и о войне рассуждают натужно и неохотно...

Для любителей диковинок в коробку с «нящками» вложен холщовый мешочек с лапидарной надписью «Вещи» и диском хвостовских «Камланий» внутри. Отличный пропуск в какой-нибудь зачарованный лес!