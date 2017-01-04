Тайна смерти автора «Ребят 70-й широты» до сих пор не разгадана

Талантливому советскому композитору Станиславу Пожлакову могло бы исполниться 4 января 80 лет

Родился он в 1937 году, но вскоре его семья переехала в Ленинград, где пережила все ужасы блокады. В школе учился с ведущим «Клуба путешественников» Юрием Сенкевичем.

«Слава параллельно учился в музыкальной школе, где мы и познакомились, - вспоминал друг Пожлакова Геннадий Гольдштейн. – Я шел по коридору и услышал, как кто-то наяривает на рояле буги-вуги. Это Слава упражнялся. Приходил я к нему домой - жил он с мамой в 11-метровой комнатке в коммуналке. Вместе ловили на приемнике Би-би-си, которое часто передавало джаз. И однажды мы решили создать оркестр. Слава на аккордеоне и на саксофоне играл. Выступили в школе, а потом пошли концерты в техникумах, в клубах. И Юра Сенкевич на них постоянно ходил - там же танцы были. А дома у Сенкевича мы отмечали Новый год. Юра в большой квартире жил, что тогда было редкостью... Юрий Сенкевич после школы поступил в Военно-медицинскую академию. А в 1973 году он, уже звезда экрана и прославленный путешественник, снова оказался за одной партой со Станиславом Пожлаковым. Это было на столетии 107-й школы».

Высшего музыкального образования Пожлаков не получил, но музыкальную школу за плечами имел. В 50-е годы создал в Ленинграде несколько оркестров. Услышав в 1954-м по радио один из первых рок-н-роллов «Rock Around the Clock», Пожлаков, что называется, пропал. Это предопределило направленность его творчества. Песни у Пожлакова получались энергичными, жестко структурированными, стильными, но при этом мелодичными, пронзительными и задушевными.

Одним из главных его достижений стала «Топ-топ», которую исполняли и Тамара Миансарова, и Ирма Сохадзе, и он сам. А визитной карточкой Пожлакова стала бравурная «Ребята 70-й широты», которая и поныне воспринимается как гимн, манифест и апология поколения 70-х, которую не стыдно предъявить и на Страшном Суде. Не так давно ее блестяще перепел Валерий Сюткин.

Семидесятые действительно стали для Пожлакова своеобразным пиком. «Когда родители поженились, первое время жили в коммуналке на Невском, - вспоминает об этом периоде дочь Пожлакова Юлия. – Там родилась я. Жили бедно. Папа писал песни, относил их на радио. И вот однажды, после того, как в эфир запустили его песню «Мы — ребята семидесятой широты», он проснулся знаменитым. Мама рассказывала про первый гонорар. Оставалось три часа до Нового года. В доме закончились деньги, и мама уговаривала отца занять у кого-нибудь хотя бы на бутылку шампанского. В дверь позвонили. На пороге стоял почтальон: «Вы Станислав Иванович Пожлаков? Распишитесь за гонорар». Папа взглянул на сумму и отшатнулся: «Наверное, вы ошиблись».

Это была баснословная сумма! Все равно, что сейчас получить 25 тысяч долларов! В тот Новый год гуляли всей коммунальной квартирой. А потом понеслось. Огромные гонорары, море поклонниц… В 34 года его без консерваторского образования принимают в Союз композиторов. Каждая его новая песня мгновенно становится хитом, их мечтают исполнять самые известные певцы. У нас появились шикарная квартира, «Волга». Папа умудрялся даже в лотерейные билеты выигрывать холодильники! Но отец не выдержал славы. Да и мама устала от такого внимания к его персоне. Когда мне было 14 лет, она развелась с отцом. Но самые лучшие свои песни он написал, когда они жили вместе: «Нет тебя прекрасней», «Носики-курносики». Она дарила ему вдохновение. А песню «Топ, топ, топает малыш» папа посвятил мне. Весь этот блеск закончился в конце 80-х, когда страна стала перестраиваться. Папа как был человеком советской эпохи, так и остался им. Его перестали приглашать, он замкнулся. Стал пить. Но по-прежнему писал музыку».

Пожлакова исключительно ценил Егор Летов, считая его одним из самых выдающихся мелодистов ХХ века. На альбоме «Гражданской Обороны» «Звездопад» с версиями советских песен есть и пожлаковская «Песня красноармейца» из фильма «Кортик». Она регулярно исполнялась на летовских концертах. В свою очередь, сам Пожлаков, услышав незадолго до смерти эту версию, отозвался о ней сугубо одобрительно.

В 2010 году на переиздании диска «Гражданской Обороны» «Звездопад» в качестве бонуса вышла еще одна песня на музыку Пожлакова «Зачем снятся сны». В данном варианте песня звучит с вокалом басистки «ГО» Натальи Чумаковой и клавишами экс-участника «Калинова моста» Александра Владыкина. Примечательно смещение смыслов и акцентов.

Если в первоисточнике – стихотворении Роберта Рождественского – речь шла, скорее, о мнимой измене возлюбленного героини, то в интерпретации «ГО» предательство происходит в реальности, а героиня, дабы окончательно не сойти с ума, предпочитает объявить случившееся сном. Грань между ночными кошмарами и еще более страшной явью проведена так зримо, что захватывает дух. Все спето и сыграно стремительнее, энергичнее и беспощаднее. К тому же в финале песни звучит экспрессивное клавишное соло длиною в три минуты, на которое в версии Эдиты Пьехи (изначально исполнявшей «ЗСС») был лишь мимолетный намек.

В исполнении Эдиты Пьехи также прославилась такие песни Пожлакова, как «У причала» и Узнав о смерти Пожлакова, случившейся 26 сентября 2003 года, она сказала только, что всю жизнь была влюблена в него, в его песни, но в последние годы почти ничего о нем не слышала. Он действительно вел затворнический образ жизни и серьезно болел, практически не имея возможности передвигаться. Его тело обнаружили в квартире спустя несколько дней после смерти. Дверь была открыта, что дало возможность другу Пожлакову Эдуарду Хилю утверждать о насильственном характере его смерти. Однако официально это никогда не было подтверждено.

«На днях - не без труда - я разыскал на Сестрорецком городском кладбище могилу Станислава Пожлакова, - писал несколько лет назад поклонник Пожлакова ВКонтакте. – Найти её довольно непросто, в первую очередь - потому что и памятника-то на ней нет ... Это родственное захоронение, там похоронены родственницы композитора по фамилии Базуновы, и памятник установлен им. Рядом же, просто на земле, прислонённая к углу ограды, стоит мраморная табличка с надписью "Станислав Пожлаков. 1937 - 2003". И – всё»....