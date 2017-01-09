Восстановленный Ансамбль им. Александрова выступит 23 февраля в Кремле

Первое выступление Ансамбля песни и пляски имени Александрова в обновленном составе должно состояться уже 23 февраля на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле, сообщает Газета.ру.

По информации издания, прослушивание и просмотр музыкантов в Ансамбль начнется с 16 января. Всего конкурс продлится 10 дней и будет транслироваться по Первому каналу. На проведение конкурса Минобороны РФ выделяет 35 миллионов рублей.

К участию в конкурсе допускаются артисты от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и опыт профессиональной деятельности. Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены по электронной почте. Танцоры должны предоставить видео со своими выступлениями, певцы – указать тип голоса.

Ансамбль имени Александрова потерял большую часть своего хорового состава в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение через несколько минут после взлета с дозаправки. На борту находились 64 музыканта Ансамбля, а также журналисты, военные и основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.