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Восстановленный Ансамбль им. Александрова выступит 23 февраля в Кремле

14:41 9.01.2017
Фото Алексей Белкин
Фото Алексей Белкин
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Первое выступление Ансамбля песни и пляски имени Александрова в обновленном составе должно состояться уже 23 февраля на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле, сообщает Газета.ру.

По информации издания, прослушивание и просмотр музыкантов в Ансамбль начнется с 16 января. Всего конкурс продлится 10 дней и будет транслироваться по Первому каналу. На проведение конкурса Минобороны РФ выделяет 35 миллионов рублей.

К участию в конкурсе допускаются артисты от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и опыт профессиональной деятельности. Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены по электронной почте. Танцоры должны предоставить видео со своими выступлениями, певцы – указать тип голоса.

Ансамбль имени Александрова потерял большую часть своего хорового состава в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря недалеко от Сочи. Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение через несколько минут после взлета с дозаправки. На борту находились 64 музыканта Ансамбля, а также журналисты, военные и основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Темы: Авиакатастрофы, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:00
Гость: ...

а потом в Алеппо? должен же город-герой услышат Калинку?
09.01.2017, 17:39
Гость: Генык

Жаль что в кремль на самолёте не надо лететь...
09.01.2017, 17:09
Гость: люблю больше пение - вокальное искусство

Пляска — танец, хождение под музыку, с разными приёмами, телодвижениями. Производится более или менее быстрыми движениями ног, рук и всего тела и часто сопровождаемая криками и пением, сводится в первоначальном своем происхождении к свободному выражению охватывающих человека сильных ощущений: радости, гнева, любовной страсти, когда человек, подобно ребёнку, прыгает от веселья, топает ногами от злости, кружится на месте и т. п.
Дети и дикари особенно отличаются неудержимым выражением своих ощущений и страстей посредством рефлекторных движений, не поддающихся действию задерживающих центров мозга. Кроме гимнастического элемента, в танцах дикарей проявляется ещё элемент мимический, подражающий известным движениям человека и животных. Это подражание могло быть первоначально бессознательным, рефлекторным, но в более развитой форме оно является обдуманным и часто свидетельствует о большой наблюдательности дикарей. Пляска играет важную роль в жизни примитивных народов; всякое важное событие в жизни — урожай плодов, военный поход, мир и встреча с дружественным племенем, счастливая охота, посвящение отрока в юношу, обильный пир и т. п. — вызывает потребность в пляске, в усиленных, доводящих до полного утомления движениях.
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