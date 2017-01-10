Моби выдвинул необычное условие для своего участия в инаугурации Трампа

Знаменитый американский диджей Моби публично отказался от выступления на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа.

В своем блоге в Instagram музыкант написал, что ему позвонил его букинг-агент, который поинтересовался возможностью выступления Моби на инаугурации Трампа.

«Хахахаха, вы серьезно? Я полагаю, что могу сыграть диджейский сет на церемонии инаугурации, но только в случае, если в качестве гонорара он (Трамп — прим. ред.) опубликует свою налоговую отчетность. Ну, что вы ответите, господин Трамп, вы покажете свою отчетность?» - написал Моби.

Во время предвыборной кампании на пост президента США Моби поддерживал кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, что сегодня также стало известно о том, что звезды Голливуда присоединятся к маршу протеста против Трампа, который состоится на следующий день после инаугурации.