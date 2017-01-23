Фолк-певица Пелагея Ханова впервые стала матерью

Певица Пелагея Ханова впервые познала радость материнства.

У нее и нападающего московского хоккейного клуба ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь, сообщает РИА «Новости». Во время проходящего в Уфе Матча звезд КХЛ коллеги подарили счастливому отцу куклу-неваляшку для дочери. Хоккеист сообщил, что дочку назвали Таисией, и чувствуют они с мамой себя хорошо.

Напомним, что Телегин и Ханова тайно поженились июне 2016 года. У 24-летнего хоккеиста уже есть сын от гражданского брака, а для 30-летней Пелагеи это первый ребенок.

