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Фолк-певица Пелагея Ханова впервые стала матерью

11:05 23.01.2017
Пелагея. Фото с сайта pelagea.ru
Пелагея. Фото с сайта pelagea.ru
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Певица Пелагея Ханова впервые познала радость материнства.

У нее и нападающего московского хоккейного клуба ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь, сообщает РИА «Новости». Во время проходящего в Уфе Матча звезд КХЛ коллеги подарили счастливому отцу куклу-неваляшку для дочери. Хоккеист сообщил, что дочку назвали Таисией, и чувствуют они с мамой себя хорошо.

Напомним, что Телегин и Ханова тайно поженились июне 2016 года. У 24-летнего хоккеиста уже есть сын от гражданского брака, а для 30-летней Пелагеи это первый ребенок.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 13:07
Гость: Татьяна Алексеевна

Поздравляю Пелагеюшку с этим событием!Желаю всей семье здоровья и счастья!
23.01.2017, 13:03
Гость: ключник ада

Ваууу, фук олд аштра.... псевдофолкпевица,стритрайсерин,обдувомин, энд ... бисдесвомин .Хфони!
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