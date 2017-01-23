Optimystica Orchestra «Соленый как солнце»

Исполнитель: Optimystica Orchestra, Название: «Соленый как солнце», Стиль: джаз-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Надежды маленький оркестрик под управлением заслуженного питерского панка и альтернативщика Евгения Федорова продолжает вносить свой скромный вклад в ответственное дело спасения мира. Особых иллюзий, правда, на этот счет маэстро не питает, и в таких обрамляющих пластинку песнях, как «Пустяк» и «Футболисты выходят на лед», декларирует скорый Апокалипсис. Но пока Земля не провалилась окончательно в тартарары Федоров и его чопрные музыканты продолжают утешать унывающих, плакать вместе с тоскующими и приводить в тонус подуставших.

Со времени первого альбома неисправимых «оптимистов» «Полубоги вина» (2005) состав инструменталистов оркестра сменился практически полностью, но это не изменило концепцию коллектива. Да, звук аранжировки выглядят еще академичнее, да, музыка стала еще более отстраненной и элегичной, а в «Деле в этих звездах», «Печальной рыбе солнце» и уже упомянутых футболистах появился пафос, которого Федоров вообще-то обычно не приемлет.

Однако он по-прежнему через сугубо питерские импрессионистические зарисовки пытается постичь фундаментальные тайны бытия и увидеть отблески вечности в совсем, казалось бы, обыденных вещах. Извечный свет, который тебя ни в чем не упрекает, принадлежит не Богу, а уличному фонарю, а река лишь кажется водоемом, а, на самом деле, вероятно, воплощает, извечный круговорот вещей. Каждая мелочь дорога Федорову и наделена особым смыслом. Он, как никто другой понимает, что ничто на Земле не проходит бесследно.

Даже о преступлениях и смерти Фёдоров поет как-то тепло, с печальной улыбкой на лице. Незадачливого воришку из «Тайны», конечно же, поймали, но затем милостиво простили, а вместо скорби о погибшем друге в «Деле в этих звездах» предлагается вспомнить, как этот добрый человек приносил больному персонажу молоко и мед. Альбом и впрямь соленый, как солнце, поскольку жизненно необходим, подобно животворящему светилу, а потому сопоставим с «солью земли».