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Певица Нюша свяжет себя брачными узами с влиятельным чиновником

09:48 26.01.2017
Нюша. Фото с личного аккаунта в Twitter
Нюша. Фото с личного аккаунта в Twitter
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Популярная певица Нюша собралась под венец.

Предложение руки и сердца ей сделал жених – генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, сообщает InterMedia. Обнадеживающей новостью певица поделилась с поклонниками в инстаграме, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на пальце. «Невеста я», — подписала она снимок.

Информацию о скором браке официально подтвердил представитель певицы. В данный момент Нюша с женихом отдыхает в Кении и регулярно выкладывает фотографии из поездки.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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