Певица Нюша свяжет себя брачными узами с влиятельным чиновником

Популярная певица Нюша собралась под венец.

Предложение руки и сердца ей сделал жених – генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, сообщает InterMedia. Обнадеживающей новостью певица поделилась с поклонниками в инстаграме, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на пальце. «Невеста я», — подписала она снимок.

Информацию о скором браке официально подтвердил представитель певицы. В данный момент Нюша с женихом отдыхает в Кении и регулярно выкладывает фотографии из поездки.

