D.A.R.K. «Science Agrees»

Исполнитель: D.A.R.K., Название: «Science Agrees», Стиль: поп-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

В ситуации тотального музыкального безрыбья супергруппы еще хоть как-то могут создать видмость того, что не все в мировом шоу-бизнесе так уж плохо. Обнадеживает проект D.A.R.K., созданный вокалисткой Ctanberries Долорес О’Риордан и басистом The Smits Энди Рурком. Две стихии сошлись воедино и дали весьма сносный результат.

Первый же трек «Curvy» убеждает нас в серьезности намерений тандема. Сочные гитары, жестко структурированные ударные, умеренные электронные эффекты расслабляют и настраивают на созидательную волну. Сочетание журчащего голоса Долорес и бархатистого вокала Энди тоже говорит о том, что всё это было сделано не зря.

«Chynamite» устанавливает два полюса, на одном из которых страдает О’Риордан, а на другом методично наступает глухой бас Рурка. Между ними – расхристанно звучащая акустическая гитара, и наблюдать за этой интригой довольно увлекательно. В «Gunfight» певица капризным голоском проповедует мизантропические идеи, а «Steal You Away» тонизирует клавишными в китайском стиле.

К середине альбом начинает немного приедаться, но хитовая «Watch Out» и медитативная «Moon» не дают окончательно завянуть на корню. Терпеливых слушателей в финале ждет награда – серфовая «Loosen the Noose» на музыку Глеба Самойлова из песни «Агаты Кристи» «Я буду там». Перелопатили ее «даркеры» довольно сильно, но общее настроение угадывается. Одновременно «Loosen the Noose» самой цепляющей на альбоме, так что наши пострелы поспели везде.

