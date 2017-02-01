Скончался основатель легендарной рок-группы Asia Джон Уэттон

Знаменитый британский музыкант Джон Уэттон, ветеран таких групп, как King Crimson и Asia скончался на 68-м году жизни, сообщает Billboard.

Музыкант умер во сне 31 января после продолжительной борьбы с раком толстого кишечника. «Легенда рок-музыки Джон Уэттон скончался рано утром во вторник, 31 января, после долгой и мужественной борьбы с раком», - говорится на сайте музыканта.

Джон Уэттон был одним из самых востребованных рок-музыкантов 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Она начинал свою карьеру в качестве бас-гитариста и вокалиста группы King Crimson в 1972 году. После распада группы он участвовал в таких коллективах, как Roxy Music и Uriah Heep. В 1981 году он создал знаменитую рок-группу Asia, в состав которой вошли музыканты из групп Yes, Emerson, Lake & Palmer.

«С уходом моего хорошего друга и соавтора Джона Уэттона, мир потерял еще одного музыкального гиганта. Джон создал несколько самых узнаваемых мелодий и текстов в современной популярной музыке. Как музыкант, он всегда был смелым новатором, с голосом, который привел Asia на вершины хит-парадов по всему миру. Его победа над алкоголизмом сделала его источником вдохновения для всех, кто борется с этим недугом. А для тех, кто знал его и работал с ним, его мужественная борьба с раком стала еще одним источником вдохновения. Я буду скучать по его таланту, чувству юмора и улыбке», - написал согрупник Уэттона по Asia барабанщик Карл Палмер.