Сердце Дурака «Могила льва»

Исполнитель: Сердце Дурака, Название: «Могила льва», Стиль: антиреггей Год: 2015

Обложка диска. Предоставлено издателем

Несколько лет назад могилевская группа «Сердце Дурака» считалась одной из главных надежд постсоветского андреграунда. Сингл «К началу начал» и альбом «Детство» дошли до довольно широкой аудитории, песни «дураков» ставили в один ряд с лучшими творениями «Красных Звезд» и «Адаптации», а тандем братьев Тимофея и Даниила Яровиковых демонстрировал на сцене идеальный баланс между философской глубиной песен и неистовостью их подачи.

Но ничто не вечно под луной. Вскоре гитарист Даниил покинул коллектив, а Тимофей со своими грандиозными идеями несколько потерялся, чаще выступая в акустическом формате. Группе насущно требовалась перезагрузка — и ее успешно осуществили на альбоме «Могила льва». Для записи Тимофей принципиально отобрал песни, которые раньше играл только в одиночку. Вместе с музыкантами «Сердца Дурака» они были аранжированы максимально быстро — со всеми огрехами и недочетами. Столь же спонтанно осуществили и запись — на природе в деревне Лотва под Могилевом одной августовской ночью после праздника Преображения Господня.

«Это будет лажа на века!» - бодро произносит в самом начале Тимофей Яровиков. Речь о том, что ошибки, записи, посторонние реплики и технические указания вошли в финальный вариант альбома и являются немаловажной его составляющей. Вот перед песней «Радиомост» Яровиков справляется у товарищей, готовы ли они, получает утвердительный ответ, начинает... и группа, сбившись, вынуждена прибегать ко второму дублю. Как это часто бывает и в жизни, излишняя уверенность в своих силах оборачивается пшиком.

При этом альбом меньше всего похож на невнятное самовыражение зарвавшегося авангардиста. Качество вполне пристойное, песни звучат громко, но при этом и вокальные, и инструментальные партии прописаны отчетливо. Форма большинства вещей - «антиреггей» - тоже помогает наилучшему их восприятию. К ямайской музыке православный христианин Тимофей Яровиков испытывает необъяснимое пристрастие. Но можно предположить, что она его привлекает, во-первых, как альтернатива распространившегося повсюду Вавилона, а, во-вторых, как символ душевной теплоты, которой порою так не хватает в нашем суровом климате. Об этом песни «Не Ямайка» (авторства группы «Беловодье») и «Радиомост». Немаловажно, что «во время записи альбома ни одна трава не пострадала».

Песни «Могилы льва» - это путь сомневающегося в себе героя от пустоты и отчаяния к примирению с высшими силами. От стакана с отбитым дном к кувшину с живительным вином, которым необходимо напоить брата. От мрачного утверждения «что-то не видно душ» до озарения, что «лужи, как души — в них плавает грязь, но еще отражается небо». От расслабляющего реггей до дающего встряску блюза, сыгранного «на гуслях».

Такие расстояния преодолеть совсем не сложно, если помнить, что «горы уже в пути», даже если вера иссякла. И если «в левом ухе орет Ермен» из актюбинской «Адаптации», а вдохновляет детский фильм «Могила льва», помогающий держаться корней еще крепче. Ну и, конечно, спасает самоирония, ведь бонус-треке «Лайла» Лев из символа чего-то жизненно важного превращается в мультяшного эстрадного персонажа Леща Левченко, навязчиво затягивающего свой вокализ.