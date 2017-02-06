«Кукрыниксы», 11 февраля, YOTASPACE
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Коллектив представит новую программу «Шторм», которая основана на последнем, на данный момент, альбоме «Кукрыниксов» под символичным названием «Артист». Пластинка увидела свет летом и стала новой знаковой вехой в истории команды.
Помимо новых песен, на большом московском концерте прозвучат все главные хиты «Кукрыниксов», а также несколько особых композиций, хорошо знакомых не только поклонникам группы. Не пропустите!
Начало в 20.00.