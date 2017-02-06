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«Кукрыниксы», 11 февраля, YOTASPACE

17:17 6.02.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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11 февраля в московском клубе YOTASPACE состоится долгожданный сольный концерт группы «КУКРЫНИКСЫ»!

Коллектив представит новую программу «Шторм», которая основана на последнем, на данный момент, альбоме «Кукрыниксов» под символичным названием «Артист». Пластинка увидела свет летом и стала новой знаковой вехой в истории команды.

Помимо новых песен, на большом московском концерте прозвучат все главные хиты «Кукрыниксов», а также несколько особых композиций, хорошо знакомых не только поклонникам группы. Не пропустите!

 

Начало в 20.00.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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