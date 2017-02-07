Михаил Борзыкин «Перекресток» (CD+DVD)

Исполнитель: Михаил Борзыкин, Название: «Перекресток», Стиль: электроакустика Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сольником Михаила Борзыкина музыкальное издательство «Геометрия» завершило полную ретроспективу альбомов «Телевизора». Финальный аккорд получился достойным, потому что релиз как бы подытоживает все предыдущие находки музыканта. Нововолновая основа большинства песен «Телевизора» не подразумевает их адекватной камерной подачи. И Борзыкин нашел эффектный выход исполнять электроакустику под синтезатор KORG.

Аранжировки, несмотря на их вынужденный аскетизм, получились разнообразными. Где-то Борзыкин делает упор на чистом фортепианном звуке («Цветные сны»). Где-то подпускает «битловщины» («Душа»). Где-то увлеченно громоздит навороченные электронные конструкции («Музыка для мертвых»). А где-то отстреливается битбоксом («Потребитель») и даже переходит на романс а капелла («Танго», которого на номерных альбомах «Телевизора» не найти). Комментарии его менее категоричны, чем всегда — и даже полемическая «Обходи» представляется замечанием: «На истину не претендуем».

В «Перекрестке» каждое лыко в строку. Вписался даже инструментал «Тревога», который в качестве прелюдии к «Цветным снам» предваряет альбом. Отлично прозвучали ранние песни из пластинки «Шествие рыб». Одомашнен «Мегамизантроп» («Обходи», «Бабуины»). Чуть более смазанными вышли «Муха-блюз» и «Ушла из дома» - возможно, именно поэтому их и не включали в первое издание «Перекрестка», а опубликовали лишь сейчас.

Помимо указанных бонусов, издание дополнено видео-фрагментом концерта в «Перекрестке». Здесь, в отличие от дисковой версии, восстановлен верный порядок песен. Камера статична, поэтому, когда некоторые зрители покидают свои места, обзор полностью загораживается. Но это мелочи, особенно когда Борзыкин в финальной части использует синтезатор преимущественно как драм-машину и пускается в отрыв. Дорогого стоит бис: со словами «сами виноваты» Борзыкин пытается исполнить толком неотрепетированную вещь «Дым-туман», но это не умаляет значимости данного акта.

Также издание включает видеозапись передачи пятого канала «Синие страницы. Ночной разговор» с Михаилом Борзыкиным. Ведущий Алексей Лушников сумел сделать беседу увлекательной, потому что не поддакивал во всем гостю, а стремился вывести его на дискуссию. Пикантность передачи придает тот факт, что ведущий сидит к музыканту почти вплотную, что подчеркивает чувство сопричастности происходящему.