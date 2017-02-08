Юлия Чичерина поддержала опаленный войной Донбасс словом и делом

Группа «Чичерина» отметила 20-летние своего существования большим концертом в Москве

Юлия Чичерина © KM.RU, Наталья Ступникова

«Чичерина» ворвалась на просторы нашего шоу-бизнеса в посткризисном 1999-м с экстремальными напористыми шлягерами «Ту-лу-ла» и «Жара». Пожалуй, именно после этой экспансии в России в нашей стране лет на 10 вошел в моду такой стиль, как экстремальное диско. Начинала Юлия Чичерина со своими музыкантами в родном Екатеринбурге, и первые пару лет существования коллектива были омрачены тотальным безденежьем. У «Чичериной» и «Смысловых Галлюцинаций» был там свой клуб J22, особого дохода не приносивший. В первых интервью Юлия нередко вспоминала, как она порою целыми лежала на кровати голодная, чтобы не растрачивать впустую энергию, которую нечем было восполнять. А под кроватью лежала кипа не расклеtнных афиш клуба.

И вот московский клуб-двухтысячник YOTASPACE, в котором яблоку негде упасть. Без всяких приличествующих поводу пафосных речей Чичерина начала свое выступление с относительно недавнего хита «Нет, да», написанного и записанного при помощи Сергея Бобунца из «Смысловых Галлюцинаций». К чести «глюков», они не оставили давнюю соратницу и с завидной регулярностью представляют совместные с ней песни и максисинглы.

Для каждой прозвучавшей в этот вечер песни был подготовлен специальный видеоряд – официальные клипы или фрагменты научно-фантастического сериала «Сказка о странствии и поиске счастья», сообщает портал rrock.ru. «Нет, да!» как раз сопровождали кадры из «Сказки» – долгосрочного проекта Чичериной, посвященного путешествию певицы в Тибет.

Перед «Жарой» Чичерина сообщила зрителям, что рада их всех видеть на нынешнем празднике. Адресованную всем охотникам и рыбакам «На запах» иллюстрировал видеоролик с многочисленными питомцами Чичериной, у которой, как известно, есть даже домашняя рысь. Но видео ни в коем случае не перетягивало внимание с музыкантов на экран – на сцене было на что посмотреть. Энергичная Юля постоянно танцевала, пыталась показывать жестами о чем та или иная песня, переглядывалась и пересмеивалась с участниками группы.

Вся двадцатилетняя история группы пронеслась перед глазами зрителей за полтора часа. От «самой древней песни» (по словам Юли) «40 000 км» или саундтрека к фильму «Гладиатрикс» «Уходя – уходи» до очередных глав уже упомянутой концептуальной "Сказки о странствии и поиске счастья" "Тибет", "Осколки", "Рынок-лабиринт", "Фонтан счастья".

В середине концерта прозвучали свежие песни из «серьёзного» блока "Пожалуйста", "Мой Сталинград" и "На передовой", сопровождаемые военной видео-хроникой. «Это был мой привет на юг! Получите!» – обратилась Чичерина в вдрес жителей Юго-Востока Украины, после чего группа сыграла манифест «Zакаляет»:

И огонь, и лёд только позабавят.

Всё, что не убьёт, всё, что не раздавит,

Лишь закаляет, лишь закаляет, лишь закаляет меня.

Опаленный войной Донбасс «Чичерина» поддержала не только словом, но и делом. 10 февраля она пример участие антивоенном благотворительном марафоне «Хватит убивать!», который проведет Телеканал РЕН-ТВ в поддержку детей Донбасса. На акции выступят и другие известные российские рок-музыканты. Музыкальный марафон стартует 10 февраля в 23:00 по московскому времени, сообщает reproduktor.net. Вырученные в ходе акции средства будут направлены в детские учреждения. Отметим, что с момента начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли 200 детей.

В рамках акции будет организован телемост Москва – Донбасс – Санкт-Петербург. Трансляцию из российской столицы будет вести Андрей Добров, автор и ведущий передачи «Добров в эфире», из Донбасса – известный писатель, автор и ведущий программы «Соль» Захар Прилепин, из Санкт-Петербурга – Ника Стриж, ведущая программы «Главное», которая выходит в эфир на «5 канале». Своё участие в рок-марафоне подтвердили многие отечественные музыканты. В их числе – Сергей Галанин, Дмитрий Ревякин, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Джанго, Вадим Степанцов, Александр Ф. Скляр.

В эфир также выйдут телевизионные сюжеты, рассказывающие о гуманитарной катастрофе. В ходе прямого эфира зрителя смогут принять участие в сборе средств, которые в дальнейшем будут перечислены детские дома, детсады и школы терпящего бедствие региона. Деньги можно будет перечислить отправив SMS на короткий номер, который будет объявлен в эфире.