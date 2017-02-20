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Ринго Старр и Пол Маккартни впервые за 7 лет записались вместе

20:13 20.02.2017
Ринго Старр и Пол Маккартни. Фото @ringostarrmusic/Twitter
Ринго Старр и Пол Маккартни. Фото @ringostarrmusic/Twitter

Ринго Старр и Пол Маккартни впервые за последние семь лет записались вместе.

О новом сотрудничестве сообщил Старр в своем микроблоге в Twitter. «Спасибо, что пришел и сыграл потрясающий бас! Я люблю тебя, дружище», - написал он, в подписи к опубликованной фотографии.

Маккартни принял гостевое участие в работе над новым альбомом Ринго Старра. Запись проходила на студии звукозаписи, расположенной в доме у последнего.

В записи пластинки также принял участие знаменитый гитарист, один из ведущих музыкантов Eagles Джо Уолш. Дата выхода нового альбома Ринго Старра пока не сообщается. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 01:15
Гость: Таки да!

Пуф, сначала прочитал "расписались"! :-)) И на фото обнимаются. Вот это была бы новость из Британии!
20.02.2017, 23:02
Гость: Обоим прогуы

в крематории ставят, туда и записались?
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