Ринго Старр и Пол Маккартни впервые за 7 лет записались вместе

Ринго Старр и Пол Маккартни впервые за последние семь лет записались вместе.

О новом сотрудничестве сообщил Старр в своем микроблоге в Twitter. «Спасибо, что пришел и сыграл потрясающий бас! Я люблю тебя, дружище», - написал он, в подписи к опубликованной фотографии.

Маккартни принял гостевое участие в работе над новым альбомом Ринго Старра. Запись проходила на студии звукозаписи, расположенной в доме у последнего.

В записи пластинки также принял участие знаменитый гитарист, один из ведущих музыкантов Eagles Джо Уолш. Дата выхода нового альбома Ринго Старра пока не сообщается.